Karga İsrail bayrağını direkten çıkarıp yere attı! Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?
İsrail'in bir güvenlik merkezinde yer alan direğe dikili İsrail Bayrağı bir karga tarafından çıkartılıp yere atıldı. Karganın İsrail bayrağına olan hıncı görüntülere böyle yansıdı.
Filistinlilere uyguladıkları terör yöntemleri ile dünyanın öfkesini çeken işgalci İsrail'in bayrağının bir karga tarafından indirildiği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur bu olayı yorumlayarak; “Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?” diye sordu. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin.
Ayrıntılar videoda…