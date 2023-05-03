Karga İsrail bayrağını direkten çıkarıp yere attı! Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?

Filistinlilere uyguladıkları terör yöntemleri ile dünyanın öfkesini çeken işgalci İsrail'in bayrağının bir karga tarafından indirildiği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur bu olayı yorumlayarak; “Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?” diye sordu. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin.

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