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Gündem Karga İsrail bayrağını direkten çıkarıp yere attı! Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?
Gündem

Karga İsrail bayrağını direkten çıkarıp yere attı! Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?

Yeniakit Publisher
2023-05-03 10:28:00 - 2023-05-03 10:28:51

İsrail'in bir güvenlik merkezinde yer alan direğe dikili İsrail Bayrağı bir karga tarafından çıkartılıp yere atıldı. Karganın İsrail bayrağına olan hıncı görüntülere böyle yansıdı.

Filistinlilere uyguladıkları terör yöntemleri ile dünyanın öfkesini çeken işgalci İsrail'in bayrağının bir karga tarafından indirildiği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur bu olayı yorumlayarak; “Bu İsrail’in sonu anlamına mı geliyor?” diye sordu. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin.

Ayrıntılar videoda…

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Yorumlar

misafir

Bu olay tek değil. Youtube'de kargaların İsrail bayrağına saldırıp parçaladığı başka vdeolar da var. Yakında bir kedi de asılı İrail bayrağı ile upraşıp yerinden söküp attıktan sonra kaçıp gidiyor....

TURAN ŞAHİN

Bundan önceki cumhurbaşkanlığı seçimin de muharrem ince nin de pankartının iplerini bir kahraman karga kesmişti..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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