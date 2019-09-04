0553 313 94 23

Karesi’de temizlik seferberliği

Balıkesir’in Karesi Belediyesi ilçe genelindeki sokakların temizliği için 2 ay sürecek olan ‘Temizlik Seferberliği’ başlattı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
Karesi’de temizlik seferberliği

Balıkesir’in Karesi Belediyesi ilçe genelindeki sokakların temizliği için 2 ay sürecek olan ‘Temizlik Seferberliği’ başlattı.


Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler iki ay süreyle Karesi’de ki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor. Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza atıyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler iki ay süreyle ilçedeki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor. Ekipler çalışmalarına Bağlar, Önder Sokakları ve eski Beyköy Yolu Caddesi üzerinde başladı. 6 temizlik personeli, kabaatık, konteynır yıkama, süpürgeli araçlar ve arazöz eşliğinde sürdürülecek olan çalışmalar ile Karesi’de girilmeyen sokak kalmayacak. Ev temizliği hassasiyeti ile yürütülecek çalışmalarda, sokaklarda bulunan yollar, kaldırımlar, çöp konteynırları yıkanırken, yabani otlar da temizlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da zabıtalar kahvaltı programında bir araya geldi
    1. Eyüpsultan’da zabıtalar kahvaltı..
    2. 41 Burda AVM’den ‘Kukuli’ etkinlikleri
    3. İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini..
    4. Kaymakam Duru’dan yeni komutanlara..
    5. Araç Harp Müzesi kapandı
    6. Ege Bölge karması için seçmeler..
    7. Üniversite yönetiminden Ula Belediye..
    8. Dink cinayeti davası
    9. Yeşil Mavili minikler sahaya çıktı
    10. Endonezya’da 20 araçlık zincirleme..
    11. Bozüyük’te kurtuluşun 97. yıl dönümü..
    12. Kadın yönetmenlerin kısa filmleri..
    13. Kaymakamlık başvuruları başladı mı..
    14. Kocası tarafından boğazı kesilerek..
    15. Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
    16. Avrasya Üniversitesi akademik..
    17. Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer..
    18. Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil..
    19. Karayolunda kapıyı açan sürücü..
    20. Başkan Pekmezci, Tuzcuzade..
    21. Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut..
    22. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil..
    23. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    24. Lagarde'den Avrupalı hükümetlere mali..
    25. Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor
    26. Suudi asker Yemen sınırında öldü
    27. Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş..
    28. Kumluca’da yaşanan hortum beyaz..
    29. Falcao transferinde şok iddia
    30. Akü hırsızları yakalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!