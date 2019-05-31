Karesi’de haşereyle mücadele başladı

Karesi Belediyesi haşere ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele hedefiyle ilaçlama sezonun açılışını yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol ile Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarını başlattı. Karesi Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen tören ile Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi. Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol ile birlikte yapılacak ilaçlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Orkan, "Amacımız; bilgi ve teknoloji kullanarak insan ve çevre sağlığını önemseyen anlayışla çalışmalarımızı sürdürmektedir" dedi.

Karesi’nin merkez ve kırsal mahallelerinde 6 personel ve 3 araç ile çalışmalarına başlayan ekipler, haşerelerin öncelikle bataklık, sazlık ve su kenarları gibi kaynaklarında ilaçlama çalışmalarına başlayacak. Ekipler larvaların kaynaklarında imhası için çalışmaların yanında yerleşim alanlarındaki haşere ve sineklerin yok edilmesi için mücadele verecek. 70 mahallede yapılacak olan çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçları kullanacak olan ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikayetlerini Karesi Belediyesi’nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi’ne iletebilecekler.