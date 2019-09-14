Karesi Belediyesi Şehitlik Kavşağını düzenleniyor

Karesi ilçesinde trafiğin sıkıştığı Şehitlik Kavşağında yol çalışmaları yapılacak. Kavşak düzenlemesi sırasında bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

Karesi Belediyesi şehiriçi trafiği rahatlatma projeleri kapsamında arasında Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip Caddeleri’nin kesiştiği noktada yeralan Şehitlik Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Şehrin huzur ve mutluluğu için çalışmalarına aralıksız devam eden Karesi Belediyesi şehiriçi trafiği rahatlatma projelerinden birini hayata geçiriyor.Belediye ekipleri Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip Caddeleri’nin kesiştiği noktada yeralan Şehitlik Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına başladı. 22 Eylül Pazar gününe kadar tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında bölgede bulunan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Başkan Orkan çalışmaları inceledi

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın seçim çalışmaları sırasında verdiği sözler arasında yeralan düzenleme faaliyetleri geç saatlere kadar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Orkan, ekiplerden bilgi alarak, denetlemelerde bulundu. Kavşak çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Orkan’a Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ve çevre mahallelerin muhtarları da eşlik etti.

Düzenleme çalışmaları ile kavşakta yaşanan trafik sorununun çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan Orkan, “Belediyemiz ekipleri tarafından Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip caddelerinin kesiştiği noktada yer alan Şehitlik Kavşağı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalar hakkında ekiplerimizden bilgi alırken bölgedeki esnaflarımızı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk. Bizler için vatandaşlarımızın görüş ve önerileri önemli. İstişarelerde bulunarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Orkan, çalışmalar süresince şoförlere de bölgedeki cadde ve sokakları kullanmamaları ve trafik işaret ve işaretçileri uyma çağrısında bulundu.