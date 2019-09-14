0553 313 94 23

Karesi Belediyesi Şehitlik Kavşağını düzenleniyor

Karesi ilçesinde trafiğin sıkıştığı Şehitlik Kavşağında yol çalışmaları yapılacak.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
Karesi Belediyesi Şehitlik Kavşağını düzenleniyor

Karesi ilçesinde trafiğin sıkıştığı Şehitlik Kavşağında yol çalışmaları yapılacak. Kavşak düzenlemesi sırasında bazı caddeler trafiğe kapatılacak.


Karesi Belediyesi şehiriçi trafiği rahatlatma projeleri kapsamında arasında Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip Caddeleri’nin kesiştiği noktada yeralan Şehitlik Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.


Şehrin huzur ve mutluluğu için çalışmalarına aralıksız devam eden Karesi Belediyesi şehiriçi trafiği rahatlatma projelerinden birini hayata geçiriyor.Belediye ekipleri Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip Caddeleri’nin kesiştiği noktada yeralan Şehitlik Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına başladı. 22 Eylül Pazar gününe kadar tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında bölgede bulunan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.


Başkan Orkan çalışmaları inceledi


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın seçim çalışmaları sırasında verdiği sözler arasında yeralan düzenleme faaliyetleri geç saatlere kadar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Orkan, ekiplerden bilgi alarak, denetlemelerde bulundu. Kavşak çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Orkan’a Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ve çevre mahallelerin muhtarları da eşlik etti.


Düzenleme çalışmaları ile kavşakta yaşanan trafik sorununun çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan Orkan, “Belediyemiz ekipleri tarafından Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip caddelerinin kesiştiği noktada yer alan Şehitlik Kavşağı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalar hakkında ekiplerimizden bilgi alırken bölgedeki esnaflarımızı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk. Bizler için vatandaşlarımızın görüş ve önerileri önemli. İstişarelerde bulunarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.


Başkan Orkan, çalışmalar süresince şoförlere de bölgedeki cadde ve sokakları kullanmamaları ve trafik işaret ve işaretçileri uyma çağrısında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik”
    1. Bayarslan: “Çok pozisyon bulduk,..
    2. M. Kemal'e 'mülteci' dediği için..
    3. Babasıyla aynı kaderi paylaşan şehit..
    4. Konya'da çekiciyle kamyonet çarpıştı:..
    5. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    6. Batman’da şehitlere saygı teröre lanet..
    7. Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 yaralı
    8. Sular çekilince binlerce balık telef..
    9. Kurtuluş coşkusu 97. yılında
    10. Türk Yıldızları nefesleri kesti
    11. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan,..
    12. 180 kilo patlayıcı madde imha edildi
    13. Yabancı üniversite öğrencileri..
    14. Prof. Dr. Bingür Sönmez Özel Atakent..
    15. İstanbul Esenyurt'ta yangın: Çok..
    16. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    17. Nihat Özdemir ve Şenol Güneş,..
    18. Aksaray’da şiddetli yağış hayatı felç..
    19. Eski başkanın evlat acısı
    20. Karesi Belediyesi Şehitlik Kavşağını..
    21. Takım elbisesiyle tezgah başına geçip,..
    22. Konya’da kamyonet ile hafriyat kamyonu..
    23. Komşular arkasından "inşallah..
    24. Diyarbakır’da eylem yapan aileler, HDP..
    25. Mezarlıktaki fotokapana çakal ve..
    26. Salihli Belediyespor sezonu kurban..
    27. Türk Kızılay gönüllülerinden..
    28. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    29. Futbol: Süper Lig
    30. İkametgah adres değiştirme nasıl..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...