Karen Keskulla Uhlenbeck kimdir? | Abel Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanı

Dünyada en prestijli matematik ödülü olarak bilinen Abel Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanının kim olduğu vatandaşlarca merak ediliyor. Abel Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanı Karen Keskulla Uhlenbeck'tir. Peki, Karen Keskulla Uhlenbeck kimdir? Karen Keskulla Uhlenbeck kaç yaşında?

Karen Keskulla Uhlenbeck kimdir?

Karen Keskulla Uhlenbeck 24 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uhlenbeck, Amerikalı bir matematikçidir.

Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi, Teksas Üniversitesinden Prof. Dr. Uhlenbeck'in, ilk kez 2003'te verilen ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Karen Uhlenbeck, "matematik alanının en prestijli ödülü" olarak nitelendirilen Abel'i kazanan "ilk kadın" unvanını elde etti. Parça türevli denklemler alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Uhlenbeck, fizik, geometri ve kuantum alanlarında da multi-disipliner çalışmalar yapıyor.