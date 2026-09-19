Karel Tel, Ar-Ge 500’de sektörünün 22’ncisi oldu

20 yılı aşan tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kalite ve koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektörünün öncü markaları arasında yer alan Karel Tel, Turkishtime tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki öncü şirketlerini sıralayan Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nda genel sıralamada 480’inci oldu. Şirket, demir ve demir dışı metaller sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge merkezleri arasında 22’inci sıraya yerleşti.

“Ar-Ge gücümüzü artırarak rekabetçiliğimizi daha ileri taşıyacağız”

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını iş stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Karel Tel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Bakırel, “Hızla değişen rekabet ortamında bir adım öne çıkmak ve rakiplerimizden ayrışmak amacıyla 2016 yılında Ar-Ge Merkezimizi kurduk. O günden bu yana Ar-Ge çalışmalarımız ve yatırımlarımızla ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve sistemlerimizin kalitesini sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Bahçe çiti ve hasır çit teli çözümleri sunarak ithalatın azaltılmasına katkı sağladığımız Estenet markamız da bu çalışmalarımızın önemli örneklerinden biri. Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin Türkiye Ar-Ge Araştırması gibi önemli bir çalışmada karşılık bulmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ar-Ge yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Bakırel, “2025 yılında Ar-Ge çalışmalarımıza 25 milyon 280 bin 876 TL kaynak ayırdık. 2026 yılında ise bu rakamı 33 milyon 250 bin TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu, Ar-Ge yatırımlarımızda yaklaşık yüzde 32’lik bir artış anlamına geliyor. Yenilikçi ürünler geliştirmeye, üretim süreçlerimizi iyileştirmeye ve katma değeri yüksek çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ar-Ge gücümüzü artırarak hem ulusal hem de uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizi daha ileri taşımayı ve ülkemize sağladığımız katma değeri büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

2026’da 3 milyar ciro ve 40 milyon dolar ihracat hedefi

Küresel ölçekte büyümeye devam ettiklerini belirten Mustafa Tunç Bakırel, “Bugün 90’dan fazla ülkeye ulaşan güçlü bir ihracat ağına sahibiz. 2025 yılında 32 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştık. 2026 yılı için ise 3 milyar TL ciro ve 40 milyon dolar ihracat hedefi belirledik. Yıl içinde ortaya koyduğumuz performans, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda mevcut pazarlardaki gücümüzü artırırken yeni pazarlara ulaşmaya da devam ediyoruz. 2026’nın hem ciro hem de ihracat açısından güçlü bir büyüme kaydettiğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz” dedi.