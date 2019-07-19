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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öz: “Kalp hastaları piknikte çok ağır tüketimden kaçınmalı"

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:41
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öz: “Kalp hastaları piknikte çok ağır tüketimden kaçınmalı"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, kalp ve böbrek hastalarının piknikte çok ağır tüketimden kaçınmaları gerektiğini söyleyerek piknik öncesinde alınması gereken önlemlerden bahsetti.


Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, piknik yapmanın hoş vakit geçirmek açısından iyi olduğunu ancak dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuny belirtti. Uzm. Dr. Öz, “Öncelikle zamanlamaya dikkat etmek gerekiyor. Yaz döneminde güneş ışınlarının dik gelmesi, havaların sıcak olması bir takım olumsuzluklara sebep olabileceğinden dolayı özellikle zamanlamayı birazcık geç vakitlere bırakmakta fayda var. Kalp yetmezliği olan, tansiyonu olan ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda bu durum rahatsızlıkları arttırabilir. Gidecekleri mesafe uzaksa hastaneye ulaşımda zorluklar yaşatabileceğinden dolayı bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Kalp hastasının, böbrek hastasının piknik öncesinde alması gereken tedbirler nelerdir? Bunları da sıralayacak olursak; kan basıncında, kan şekerinde dönem dönem kolay değişiklikler olabiliyorsa bunlarla ilgili gerekli teçhizatı yanında bulundurmaları gerekiyor. Örneğin bir tansiyon aleti yanlarına alabilirler. Şeker ilacı kullanan bir kişi, şeker ölçüm cihazını yanında bulundurabilir. Kalp damar hastalığı nedeniyle ya da tansiyon hastalığı nedeniyle kullandıkları bir takım acil ilaçları olabilir, mümkünse bunları yanlarında bulundursunlar. Planlı programlı tedavileri varsa günün ilerleyen saatlerinde alacak olsalar bile bir piknik organizasyonunda her şey yolunda gitmeyebilir. Zamanlama değişebilir, yolculuk süresi uzayabilir, trafik sıkışabilir. Dolayısıyla ilaçların zamanı geçebileceğinden dolayı ilaçlarını yanlarına almalarını öneriyoruz. Özellikler sıcak havalarda böbrek fonksiyonları bozulmasın, terle atılan sıvı kaybından kaynaklanan kalp rahatsızlıkları artmasın diye uygun miktarlarda sıvı tüketimi önemli. Çoğu zaman piknik için alınan yiyecekler hazır olarak alınıyor. Dolayısıyla burada kişiselleştirme yapılmalı. Örneğin tansiyon hastası bir kişinin daha az tuz tüketmesi gerektiğinden dolayı kendi ihtiyacına göre hazırlık yapması gerekiyor. Daha az baharat daha az tuz kullanması gerekiyor” dedi.



"Kalp hastaları yemekten 2 saat sonrasına kadar yoğun hareket etmekten kaçınmak gerekiyor"


Piknik aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Dr. Öz, "Piknik sırasında genellikle mangal, barbekü tarzı şeyler yapılıyor. Bunlar kalp sağlığı açısından çok da olumlu olmasa da ara ara kaçamaklar ister istemez yapılacaktır tabii ki. Çok yoğun tüketimden kaçınılması, çok ağır yenilmesinden kaçınılması gerekiyor. Çünkü o tür ortamlar genellikle kontrolsüz beslenmeye sebep olabiliyor. Mümkün olduğunda miktarı ayarlamak gerekiyor. Hastaların çok yanmış gıdaları tüketmemesinde fayda var. Eğer akciğer hastalığı varsa kalp yetmezliği varsa dumanlı ortamda çok durmamasında fayda var. Beslenme sonrası vücudumuzdaki kanın çoğu, sindirim sistemimizle alakalı işlemlere devam edeceğinden dolayı hemen arkasından yapılacak ağır aktiviteler; futbol oynamak, doğa yürüyüşü yapmak olumsuzluklara yol açabiliyor. Hareketsiz olmayı önermiyorum ama en azından yemekten 2 saat sonrasına kadar yoğun hareket etmekten kaçınmak gerekiyor, özellikle kalp hastalarında geçerli bu. Çünkü kaslara gidecek kan akımı da artarsa bu sefer kalbin iş yükü artıp, daha büyük problemlere yol açabiliyor. Bu söylediklerim sadece bilinen kalp hastalıkları olan kişiler için değil, aynı zamanda risk faktörü olan kişiler için de geçerlidir. Zayıf, sağlıklı, herhangi bir hastalığı bulunmayan genç kişiler daha rahat olabilirken kilolu, tansiyonu olan, şeker hastalığı olan, kalp damar hastalığına yatkınlığı olan, ailesel yatkınlığı çok yoğun olan kişilerin de bu konulara özellikle dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:41
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