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Kardiyoloji hekimleri ameliyatsız kalp deliği kapattı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kardiyoloji hekimleri ilk defa ameliyatsız kalp deliği kapattı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:01
Kardiyoloji hekimleri ameliyatsız kalp deliği kapattı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kardiyoloji hekimleri ilk defa ameliyatsız kalp deliği kapattı.


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik ve Uzm. Dr. Serkan Sivri, ameliyat haricinde kapalı yöntem kullanarak kalp deliği kapattı. Yapılan kapalı yöntem hakkında bilgi veren hekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik,"Atriyal septal defekt (doğuştan gelen kalp boşlukları arasındaki delik) anomaliler arasında en sık görülenlerden biridir. Bu anomalide kalbin sol ve sağ kulakçıkları arasında olmaması gereken bir delik bulunur. Bu delikler hayatın genellikle ilk 10 yılında kendiliğinden kapanır. Daha büyük delik boyutları ise kapanamaz ve zamanla kalbin solundan sağına olan kan akışı işe birlikte, akciğerlerde hasara ve basınç artışına neden olarak nefes darlığı ve kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi. Teknoloji kullanımı ile başarılı bir operasyon yapıldığını söyleyen Çelik, "Tedavi yöntemi olarak kalpteki bu delik, son zamanlarda gelişen teknoloji ile beraber, açık kalp ameliyatının haricinde kapalı yöntemle de başarılı bir şekilde kapatılabilmektedir. Böylece hasta uzun süre boyunca hastanede yatmadan ertesi gün taburcu olabilmektedir. Ameliyat yönteminde hastaların göğüs kafesi açılarak cerrahi olarak delik bölgesine dikiş atılarak yama yapılmaktadır. Kapalı yöntemde ise damar yoluyla herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan delik bölgesine ulaşılarak yeni geliştirilen şemsiyeyle benzer cihaz ile bu delik kapatılmaktadır. Böylece hastaların daha konforlu, daha ağrısız ve daha kolay tedavi olabilmekte ve ertesi gün günlük hayatlarına devam edebilmektedirler. Kırşehir de ilk defa gerçekleştirilen bu işlem için daha önce hastalar büyük merkezlere sevk edilmekteydiler" diye konuştu.


Yapılan başarılı operasyon sonrasında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut ise kardiyoloji hekimlerinin başarılı bir operasyon yapıldığını ve Kırşehir’de artık sevk olmadan da bu tür operasyonların yapılabildiğinin bilinmesini istedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:01
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