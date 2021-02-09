  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kardiyo nedir? Kardiyo egzersizi nasıl yapılır?
Sağlık

Kardiyo nedir? Kardiyo egzersizi nasıl yapılır?

Fransızca bir kelime olan kardiyo, kalp anlamına gelir. Hastanelerde de kalp rahatsızlıkları ile ilgilenen bölüme de kardiyoloji denilir. Peki kardiyo egzersizleri nasıl yapılır? Kardiyo egzersizleri yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-09 19:18:00 -
Kardiyo nedir? Kardiyo egzersizi nasıl yapılır?

Daha sağlıklı ve güzel görünümlü vücut elde etmek isteyenler fitness antremanları yaparlar. Fitness ise kardiyo ve ağırlık çalışmaları olarak ikiye ayrılır. Ağırlık çalışmalarına geçmeden önce kardiyo ve ısınma hareketleri yapılması gerekir. Yoksa ağırlık çalışırken fazla zorlanan kaslarda yırtınma yaşanablir.

Kardiyo egzersizi nedir?

Tüm egzersizlerin kalp sağlığına iyi gelmesinden dolayı günlük rutin egzersizlere kardiyo egzersizi denilir. Kardiyo egzersizlerinin içine hızlı ve hafif tempo yürüyüş, koşma, bisiklete binme gibi egzersizler dahil edilebilir.

Kardiyo egzersizleri istenmeyen kilolardan kurtulmak için önerilir. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Kardiyo egzersizlerini yapanlar daha sağlıklı ve zinde olurlar.

Kardiyo egzersizi nasıl yapılır?

Egzersizlere başlamadan yaklaşık 2 saat öncesinden mutlaka yemek kesilmelidir. Yoksa egzersiz sırasında kalp ve mide hasara uğrayabilir. Bunun sonucunda tıkanma ve nefes darlığı gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Kardiyo egzersizleri yaparken bol su içmeyi unutmamalısınız. Haftada asgari 3, azami olarak da 5 gün kardiyo egzersizlerini yapmanız daha sağlıklı bir birey olmanız açısından önemlidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan kritik döviz açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik döviz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, döviz kuruna ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv ..
Diyanet'ten önemli çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim!
Gündem

Diyanet'ten önemli çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Erbaş mesajında, "Her yıl Türkiye'de ..
İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi
Gündem

İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazında gençlere edep ve ahlak nasihatleri veren hutbeden rahatsız oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay