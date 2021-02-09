Kardiyo nedir? Kardiyo egzersizi nasıl yapılır?

Daha sağlıklı ve güzel görünümlü vücut elde etmek isteyenler fitness antremanları yaparlar. Fitness ise kardiyo ve ağırlık çalışmaları olarak ikiye ayrılır. Ağırlık çalışmalarına geçmeden önce kardiyo ve ısınma hareketleri yapılması gerekir. Yoksa ağırlık çalışırken fazla zorlanan kaslarda yırtınma yaşanablir.

Kardiyo egzersizi nedir?

Tüm egzersizlerin kalp sağlığına iyi gelmesinden dolayı günlük rutin egzersizlere kardiyo egzersizi denilir. Kardiyo egzersizlerinin içine hızlı ve hafif tempo yürüyüş, koşma, bisiklete binme gibi egzersizler dahil edilebilir.

Kardiyo egzersizleri istenmeyen kilolardan kurtulmak için önerilir. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Kardiyo egzersizlerini yapanlar daha sağlıklı ve zinde olurlar.

Kardiyo egzersizi nasıl yapılır?

Egzersizlere başlamadan yaklaşık 2 saat öncesinden mutlaka yemek kesilmelidir. Yoksa egzersiz sırasında kalp ve mide hasara uğrayabilir. Bunun sonucunda tıkanma ve nefes darlığı gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Kardiyo egzersizleri yaparken bol su içmeyi unutmamalısınız. Haftada asgari 3, azami olarak da 5 gün kardiyo egzersizlerini yapmanız daha sağlıklı bir birey olmanız açısından önemlidir.