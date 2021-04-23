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Medya Kardeşlerim dizisine bomba transfer!
Medya

Kardeşlerim dizisine bomba transfer!

İlk bölümünden bu yana beğeni toplayan ve ilgiyle izlenen, izleyici kitlesini de ekrana kilitlemeyi başaran atv'nin Kardeşlerim dizisine yeni bir oyuncu katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:21:00 - 2021-04-23 16:23:55
Kardeşlerim dizisine bomba transfer!

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizinin yarın akşam (24 Nisan Cumartesi) ekrana gelecek olan 10. bölümü itibariyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Berk Ali Çatal, 'Tolga' karakterine hayat verecek.

'Bu projede yer aldığım için mutluyum'

Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal; “Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karakteri oynuyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler” dedi.

Sımsıcak hikâyesi, duygu yüklü anlatımı ve oyunculukları ile çok konuşulan dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci oturuyor.

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.

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