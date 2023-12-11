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Siyaset Kardeşini öldürenlere katil diyemeyen Gergerlioğlu ile gülerek fotoğraf çektirdi!
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Kardeşini öldürenlere katil diyemeyen Gergerlioğlu ile gülerek fotoğraf çektirdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 19:55:00 - 2023-12-11 20:11:27
Kardeşini öldürenlere katil diyemeyen Gergerlioğlu ile gülerek fotoğraf çektirdi!

Eski Yarbay Mehmet Alkan, HEDEP'li Faruk Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

Alkan, kardeşini şehit edenlere katil diyemeyen Gergerlioğlu ile gülerek fotoğraf çektirdi.

Ziyareti HEDEP'li Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Gergerlioğlu mesajında Alkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "İnsan hakları haftasında insan hakları savunucularının ziyareti bizim için çok güzel moral oldu" dedi.

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