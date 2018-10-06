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Kardeşini bıçakladı, ambulans gelene kadar tampon yaptı

Konya'da öz kardeşini bıçaklayarak yaralayan 50 yaşındaki Kadir Öz, ambulans gelene kadar kardeşinin yarasına tampon uyguladı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:38
Kardeşini bıçakladı, ambulans gelene kadar tampon yaptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde eve alkollü gelen Kadir Öz (50), ağabeyi Mustafa Öz (52) tarafından çıkan tartışmada karnından bıçaklandı. Öz'ün havluyla tampon yaptığı Kadir Öz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğli ilçesi Doğu Ela Gözlü Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mustafa Öz, eve alkollü gelen kardeşi Kadir Öz ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Öz, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşini karnından bıçakladı. Kadir Öz, kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşinin aşırı kan kaybettiğini gören Mustafa Öz, havluyla yarasına tampon uyguladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Öz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Mustafa Öz, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:38
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