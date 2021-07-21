Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk açıklama
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm haberiyle yıkılan sanatçı Alişan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canımın yarısını hakka uğurladık" ifadesini kullanan Alişan, kardeşini bugün son yolculuğuna uğurlayacaklarını söyledi.
Sanatçı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş,gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
"Canımın yarısı kardeşimi hakka uğurladık"
Günlerdir kardeşinin yattığı hastanenin önünden ayrılmayan ve sürekli sevenlerinden dua isteyen Alişan ise aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, hem yaşadığı acıyı hem de cenaze bilgilerini paylaştı.
Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan şarkıcı, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.