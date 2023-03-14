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Dünya Kardeş ülkenin depremzedelere yardımı sürüyor
Dünya

Kardeş ülkenin depremzedelere yardımı sürüyor

Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği bin 200 adet kışa ve yangına dayanıklı aile çadırını taşıyan uçak Adana'ya indi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 21:34:00 -
Kardeş ülkenin depremzedelere yardımı sürüyor

Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği bin 200 adet kışa ve yangına dayanıklı aile çadırını taşıyan uçak Adana'ya indi.

Pakistan’ın deprem bölgesine yardımları devam ediyor. Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği bir 200 adet kışa ve yangına dayanıklı aile çadırını taşıyan uçak Adana Havalimanına indi.

Pakistan’ın 11 Mart 2023 tarihinde başlayan özel uçuş operasyonuyla şu ana kadar 6 bin çadır Türkiye'ye gönderildi.


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