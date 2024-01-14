  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O belediye güldürdü! 4 yıl boyunca görmedikleri kaldırımı seçime 2 ay kala fark ettiler

Bayraktar Akıncı İHA'ya yeni rakip! O ülke törenle dünyaya duyurdu

Şantiyemize 300 personel alacağız! Günlük 2 bin TL yevmiyeye çalışan bulamıyoruz

Bunları söyleyen emekli bir amiral: CHP-DEM Parti ittifakı yok edilmeye çalışılıyor

Ruslar Türkiye'nin hiç hesapta olmayan o iline kafayı taktı! Ne Antalya, ne Bodrum ne de Marmaris

Türkiye'ye sevindirecek şok haber: otomobil ithalatçısı, rekor satış elde etti! 3 kat artırarak ihya etti, binlercesi elektrikli!

9 şehitimiz varken Teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi

Türkiye'nin turizm cennetini ihya edeceklerdi! Arapların çılgın projesi iflas etti, bölge sakinleri şokta

ABD, İsrail ve İngiltere'ye meydan okudular! Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor

Petrol geriledi! Araç sahipleri dikkat akaryakıt fiyatları: Saatler sonra LPG, Benzin ve motorine indirim var mı? Kaç lira çıkacak?
Dünya Kardeş ülkeden şaşırtıcı Tayvan-Çin yorumu
Dünya

Kardeş ülkeden şaşırtıcı Tayvan-Çin yorumu

Yeniakit Publisher
2024-01-14 07:51:00 -
Kardeş ülkeden şaşırtıcı Tayvan-Çin yorumu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Pakistan'ın Tayvan konusundaki politikası, tutarlı, açık ve ilkesel. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez bir parçası." ifadelerini kullandı.

Sözcü Beluç, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın "tek Çin" politikasına bağlı olduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan hedefler ve ilkeler kapsamında tüm ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiğini anımsattı.

Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Pakistan'ın Tayvan konusundaki politikası, tutarlı, açık ve ilkesel. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferiyle sonuçlandı.

Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var

Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı! Ölüler var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan ile Bahreyn'den kritik görüşme
Pakistan ile Bahreyn'den kritik görüşme

Dünya

Pakistan ile Bahreyn'den kritik görüşme

Liderleri duyurdu: Taliban ve Pakistan'dan işbirliği kararı
Liderleri duyurdu: Taliban ve Pakistan'dan işbirliği kararı

Dünya

Liderleri duyurdu: Taliban ve Pakistan'dan işbirliği kararı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Ekonomi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23