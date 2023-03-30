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Dünya Kardeş ülkeden İran'a flaş çağrı: Şanlı ordumuz zafer tarihi yazmıştır! Azerbaycan böyle sert tepki gösterdi
Dünya

Kardeş ülkeden İran'a flaş çağrı: Şanlı ordumuz zafer tarihi yazmıştır! Azerbaycan böyle sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 21:36:00 - 2023-03-30 21:40:31
Kardeş ülkeden İran'a flaş çağrı: Şanlı ordumuz zafer tarihi yazmıştır! Azerbaycan böyle sert tepki gösterdi

Kardeş ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığından İran Kara Kuvvetleri Komutanı Haydari'ye tepki gösterdi. Dikkat çeken ifadeler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İranlı komutan Haydari'nin iddialarının "saçma ve iftira" olduğunu vurgulayarak "Şanlı Azerbaycan ordusu, topraklarını tek başına işgalden kurtararak zafer tarihi yazmıştır" açıklaması yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari'nin "Azerbaycan'da siyonist güçler var" ve "2. Karabağ Savaşı'nda Suriye'den getirilen DEAŞ militanları savaştı" iddialarının "saçma ve iftira" olduğunu vurgulayarak "Şanlı Azerbaycan ordusu, topraklarını tek başına işgalden kurtararak zafer tarihi yazmıştır." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İranlı komutan Haydari'nin Azerbaycan aleyhine "çirkin iftiralarda" bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Haydari'nin, "Azerbaycan'da siyonist güçler var" ve "2. Karabağ Savaşı'nda Suriye'den getirilen DEAŞ militanları da savaştı" gibi iddiaları gündeme getirdiği anımsatılarak "Azerbaycan topraklarında herhangi bir yabancı gücün varlığına ilişkin suçlama asılsızdır ve kabul edilemez. Azerbaycan topraklarında yabancı unsurlar bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal altında tuttuğu hatırlatılan açıklamada, "Bu saldırı sonucunda Azerbaycan-İran sınırının 132 kilometrelik bölümü de işgal edilmişti. Ancak İran hiçbir zaman Ermenistan'ı suçlayıcı bir açıklama yapmadı. Aksine İran-Ermenistan kardeşliği bu dönemde daha da güçlendi. Bugün Ermenistan'ın dünyada iki ana müttefiki olduğu kimseye sırrı değildir. Bunlardan biri Fransa, ikincisi İran'dır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "2. Karabağ Savaşı'nda DEAŞ militanlarının Azerbaycan safında savaştığı" yönündeki iddiaya tepki gösterilerek "Şanlı Azerbaycan ordusu, topraklarını tek başına işgalden kurtararak zafer tarihi yazmıştır. İddialar saçmadır ve iftiradan başka bir şey değildir. Bu suçlamanın, terörü destekleyen ve dünyanın farklı ülkelerinde terör eylemlerinin işlenmesinde adı geçen bir devletin üst düzey bir askeri yetkilisi tarafından yapılmış olması ironik ve gülünçtür." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Haydari, yaptığı bir konuşmada, Kafkasya'da siyonist rejimin varlığını iddia ederek buna müsamaha göstermeyeceklerini belirtmişti.
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Haydari ayrıca 2. Karabağ Savaşı'nda bölgeye Suriye'den DEAŞ militanlarının getirildiğini öne sürmüştü.

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