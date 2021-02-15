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Dünya Kardeş ülkeden acı haber! Orduya saldırı düzenlendi
Dünya

Kardeş ülkeden acı haber! Orduya saldırı düzenlendi

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde ordu güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 11:05:00 -
Kardeş ülkeden acı haber! Orduya saldırı düzenlendi

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan sınırındaki Güney Veziristan'da ordu güçlerine yönelik saldırısında 12 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, TTP 11 Şubat tarihinde Güney Veziristan'ın Mekin bölgesinde bulunan Razin Hola yakınlarında Pakistan ordusuna ait bir karakola baskın düzenledi.

TTP saldırısı sonrasında çıkan çatışmada 12 asker ölürken birçok askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı TTP üstlendi. Grup tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda karakoldaki silah ve mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.

Pakistan Zarb-i Azb'daki kazanımlarını kaybediyor

2014 yılının ardından ABD ve Pakistan'ın Zarb-i Azb Operasyonu sonrası Pakistan sınırından büyük ölçüde çıkarılan TTP ve yabancı güçler, bir daha hiçbir zaman eski gücüne kavuşamadı. Yabancı savaşçılardan müteşekkil gruplar halen bölgeye dönemezken, birçoğu Afganistan içlerinde faaliyet göstermeye başladı.

TTP saldırıları, özellikle 2018 yıllarından sonra artmaya başlarken, 2020 yılı hem siyasi hem de askeri açıdan TTP için yeniden yükseliş yılı oldu.

2020 yılı içerisinde TTP, kabile bölgelerindeki saldırılarını artırırken, grubun tek bir çatı altında birleştirilmesi için ciddi çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalara, Müftü Ebu Mansur Asım (Nur Veli Mesud) liderliğindeki TTP'nin merkezi yapılanması öncülük etti.

Son süreçle beraber TTP, Zarb-i Azb öncesinde dahi ulaşamadığı bir siyasi genişliğe ulaşmış oldu. 2014'ten önce TTP'den ayrı olan yapıların da ana gruba katılması, bölgede yapının yeniden güçleneceği tahminlerine yol açıyor.

TTP saldırılarının şiddetlenmesiyle, Pakistan hükümeti güçlerinin özellikle Afganistan sınırındaki bölgelerde kontrolü kaybedebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Mustafa Sezgin

... TTB kim amaçları ne?..
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