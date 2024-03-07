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Dünya Kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dan sürpriz çıkış: Sınır bölgesindeki yerler için çalışmaya başlandı
Dünya

Kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dan sürpriz çıkış: Sınır bölgesindeki yerler için çalışmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 21:15:00 - 2024-03-07 21:57:36
Kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dan sürpriz çıkış: Sınır bölgesindeki yerler için çalışmaya başlandı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 7’nci toplantısı, iki ülkenin sınır bölgesinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 7’nci toplantısı, iki ülkenin sınır bölgesinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınırların tespiti konuları ele alındı ve bir dizi organizasyonel konu gözden geçirildi.

Toplantıda, sınır komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin taslak yönetmeliğin onaylanmasına başlandığı ve sınırlandırma çalışmalarına ilişkin prosedürlerin taslaklarının ele alındığı belirtilen açıklamada, tarafların, sınır komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin “Yönetmelik” taslağının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın sınır komisyonları arasındaki bir sonraki toplantının tarih ve yerinin çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer daha önce 6 kez sınır tespit görüşmeleri için bir araya gelmişti.

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