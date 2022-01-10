Kardeş topluluklara yönelik bilimsel çalışmalara destek

YENİ AKİT ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB); ülkemiz ile tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel derin bağlara sahip toplulukların beşerî ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla “Beşerî ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı”nı (BESKAP) hayata geçirdi. Program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olması hedefleniyor. Bu çerçevede, politika belgesi niteliğinde ve yol haritası oluşturacak araştırmalara öncelik verilecek.

Her projeye 20 bin TL destek

BESKAP için başvurular bireysel araştırmacılar arasından seçilecek. Bu kapsamda; yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans mezunu bireysel araştırmacılar ve doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler programa başvuru yapabilecek. Programa Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacılar ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak başvurabilecek. Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin programa başvuruları kabul edilmeyecek. Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrenciler de bu programa başvuramayacak. Türkiye’de eğitimini tamamlamış ve ülkesine dönmüş Türkiye Mezunlarının başvuruları ise kabul edilecek. Bir araştırma projesine en fazla 20.000 TL destek verilecek. Programa ilişkin öncelikli konular ise; Kurumsal Ayrımcılıklar, Anadil Eğitim Hakları, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sivil Toplum Araştırmaları, Medya Analizleri, Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar ve Türkiye Mezunları olarak belirlendi.

Programa nasıl başvuru yapılacak?

Öncelikle programa başvurular iki dönem halinde alınacak. Birinci dönem başvuru süreci başladı ve 7 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. İkinci dönem başvuru tarihleri ise 28 Mart 2022- 30 Mayıs 2022 olarak belirlendi . Programa başvuracak adayların ytb.gov.tr/beskap adresi üzerinden ön başvuru ve BESKAP Araştırma Formu doldurmaları gerekiyor. Ardından ise adaylar BESKAP araştırma formu ve ytb.gov.tr/beskap adresinde belirtilen bilgileri [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor. Programa ilişkin detaylı bilgiler yine [email protected] adresinde yer alıyor.