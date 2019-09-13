Kardeş ilçe Bafra Antalya’da

Samsun ili Bafra ilçesinden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçilerden oluşan heyet, Antalya’ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen’in yönetiminde 2023 Tarım Vizyonuna hizmet etmek için hazırlanan "GelinKardeşOlalım" projesinin kardeş buluşmaları devam ediyor. Proje kapsamında İl Müdürlüğü ile kardeş olan Samsun ili Bafra ilçesinden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçilerden oluşan heyet, ilimizde çalışma ziyaretinde bulundular. Bafralı kardeşlere ilk gün Antalya’da Örtü altı Tarım ile Antalya’da Örtü altı Tarımında Gıda Güvenliği ve Bitki Sağlığına Yönelik Çalışmalar Hakkında Bilgi sunumu yapıldı. İkinci gün Elmalı’da Örtü altı Sebze Üretim İşletmesi Ziyaret edildi. Üçüncü gün Kepez ilçesinde topraksız tarım işletmesi ziyaret edilerek topraksız tarım hakkında bilgilendirme yapıldı. Kardeşler Aksu’da çilek ve biber serası ile Örtüaltında Tropik Meyve (Pitaya) Üretim İşletmesi Ziyaret ederek Antalya’da dört mevsim üretimi yapılan bitkileri yerlerinde görme şansı buldular. Bafralı kardeşler EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı alanını da gezme fırsatı buldular ülke bahçeleri, expo kulesi ve expo gölünü de görme şansı buldular.

Bafralı üreticileri İl Müdürlüğünde ağırlayan İl Müdürü Mustafa Özen, "Gelin Kardeş Olalım Projesi, Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle kardeş olan ilçeler arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Antalya olarak amacımız, ülkemizin değişik illerinden kardeşlik protokolü düzenlediğimiz 18 ilçe ile bilgi, teknoloji ve deneyim transferi yapmak ve ortak projeler uygulamaktır. Antalya’mızda özellikle yaş meyve-sebze üretimi, seracılık, tropik bitkiler, turunçgil yetiştiriciliği,süs bitkileri, mantar üretimi ile ihracatta oluşan bilgi sermayesinin ülkemizin geri kalan bölgeleriyle paylaşarak sosyal ve ülkesel sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. Siz kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Program Malazgirt heyetinin il müdürü Mustafa Özen’e hediyelerini takdiminin ardından ile toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.