Kardeş Eli'nden Yemen'e acil yardım

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Yemen’de yaşanan çatışmalar nedeniyle acil yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ​Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, Yemen’de yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke nüfusunun yarısı olan 2 milyonu bebek olmak üzere 12.9 milyon insan yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya, 16 milyon İnsanın da temiz içme suyuna muhtaç olduğu Yemen için acil yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

2015 yılından bu yana Yemen’de devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı ve milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, yaşadığı insani kriz yüzünden açlık ve susuzluk tehlikesi yaşıyor. Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Kardeş eli İnsani Yardım Derneği bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışmalara başladı.

24 milyon nüfusu olan Yemen’de, 2015 Mart ayından bu yana devam eden silahlı çatışmalarda 11 bin 251 kişi hayatını kaybetti, 30 bin kişi yaralandı. 12,9 milyon kişi yeterli gıdaya erişemiyor. 16 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor.15.2 milyon insan sağlık hizmetlerinden yoksun. 5 yaş altı 850 binden fazla yetersiz ve kötü besleniyor. Çatışmalar sonrasında 3 bin 500 okul kapandı bir milyon 800’den fazla çocuk eğitim alamıyor.

Kardeş Eli, iç savaş ve kıtlığın yaşandığı Yemen’de bölgede şuan etkili olan kasırga ve sel sonrası bölgeye acil yardımlarını hızlandırdı. Yemen’in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan “Luban Kasırgası” ve sel nedeniyle 15 kişi yaralandı, 13 ev hasar gördü. Sağanak sonucu oluşan selde El-Gayza ilçesinde 13 evin kısmen veya tamamen yıkılırken, ilçedeki yaklaşık 100 aile tahliye edilerek okullara yerleştirildi. Kasırga nedeniyle ilçedeki elektrik sisteminin yüzde 90’ının hizmet dışı kaldı.

Gayza ilçesinden bu bilgiler edinilirken devam eden kasırga ve yağış sebebiyle diğer ilçelerden henüz bilgi alınamadı. Bu kapsamda Kardeş eli İnsani Yardım Derneği tarafından Yemen için yardım kampanyası Başlatıldı. Bombardıman altında, Yaprak Tüketerek Hayatta Kalma Mücadelesi veren Kardeşlerimize Sizde, İlaç, Battaniye, Gıda Paketi, Bebek maması, bezi ve bisküvisi ile Giysi, Su, Hijyen Kiti’nin bulunduğu 200 liralık Acil Yaşam paketi Yardımında Bulunun...

Yemene Acil yardım yapmak için 0216 224 2 224 iletişim numaralarından destek olabilir, www.kardeseli.org.tr den online bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabilirsiniz..