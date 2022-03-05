  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem KARDEMİR'e 200 kişi alınacak
Gündem

KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 kişinin alınacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:38:00 -
KARDEMİR'e 200 kişi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 kişinin alınacağı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağı belirtildi.

Başvuruların 7 Mart'tan itibaren KARDEMİR web sitesi üzerinden yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere de 170 kişinin alınacağı, başvuruların 7 Mart'tan itibaren İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne yapılacağı, adayların 28 Mart 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay