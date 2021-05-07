  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tecavüz skandalının ardından CHP'de istifa!
Türkiye'den Libya çıkarması!
Bakanlık duyurdu: Sayı 72'ye yükseldi
TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Ekonomi KARDEMİR’den 501.26 milyon lira net kâr
Ekonomi

KARDEMİR’den 501.26 milyon lira net kâr

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ (KARDEMİR AŞ), 2021 yılının ilk çeyreğini 501.26 milyon TL net kârla kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 13:11:00 -
KARDEMİR’den 501.26 milyon lira net kâr

Şirket, satış gelirini yüzde 80 arttırarak 2.73 milyar TL’ye taşıdı. KARDEMİR AŞ’den yapılan açıklamada “Üretim verimliliğini iyileştirmemiz, ürün çeşitliliğimizi arttırmamız, müşteri portföyümüzü geliştirmemiz kârlılığımıza olumlu etki yapmıştır” değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tahminler aşıldı

“Savunma, otomotiv, makine imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ile pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak hem toplam satışlarımız hem de kârlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerimize yoğunlaşarak katma değerli ürünlere yönelmemizle önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme, kârlılık kaydedeceğimize olan inancımız tamdır. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığımız resmi açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde 161.67 milyon TL zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir kârın altına imza attı. İlk üç ayı 501.26 milyon TL net kâr ile kapattı. Elde edilen kârın yanı sıra şirketimiz, net işletme sermayesini 2020 sonuna kıyasla belirgin şekilde arttırırken aynı zamanda net borcunu da sıfıra yaklaştırdı. Yabancı para açık pozisyonunda büyük bir azalma kaydeden şirketimiz, dünya çapında yükselen demir ve çelik piyasalarında güçlü yönetim iradesiyle pozisyonunu aldı.

İyileştirmelere gidildi

Borsa İstanbul’da (BİST) paylarının tamamı halka arz olan şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kârla gerek yükselen piyasanın gerekse istikrarlı yönetim anlayışının etkisini ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılın ilk üç ayında fabrikamız, daha sürdürülebilir bir üretim anlayışı için çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulundu. Hammadde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışıyla hem çevre hem teknoloji yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam etmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi
Ekonomi

Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi

Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ederken Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altın fiyat..
Ülker,49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı’na hazır
Ekonomi

Ülker,49 çeşit ürünüyle, Ramazan Bayramı’na hazır

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, bu sene çikolata ve şekerlemedeki 49 çeşit ürünüyle tüketicisiyle buluşacak. ..
Bakan Soylu'dan Kuytul açıklaması: Biz bu adamla sabah akşam uğraşıyoruz
Gündem

Bakan Soylu'dan Kuytul açıklaması: Biz bu adamla sabah akşam uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, camide provokasyon yapan Alparslan Kuytul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Bakan soylu, Bu adam Tür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay