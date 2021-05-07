KARDEMİR’den 501.26 milyon lira net kâr

Şirket, satış gelirini yüzde 80 arttırarak 2.73 milyar TL’ye taşıdı. KARDEMİR AŞ’den yapılan açıklamada “Üretim verimliliğini iyileştirmemiz, ürün çeşitliliğimizi arttırmamız, müşteri portföyümüzü geliştirmemiz kârlılığımıza olumlu etki yapmıştır” değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tahminler aşıldı

“Savunma, otomotiv, makine imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ile pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak hem toplam satışlarımız hem de kârlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerimize yoğunlaşarak katma değerli ürünlere yönelmemizle önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme, kârlılık kaydedeceğimize olan inancımız tamdır. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığımız resmi açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde 161.67 milyon TL zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir kârın altına imza attı. İlk üç ayı 501.26 milyon TL net kâr ile kapattı. Elde edilen kârın yanı sıra şirketimiz, net işletme sermayesini 2020 sonuna kıyasla belirgin şekilde arttırırken aynı zamanda net borcunu da sıfıra yaklaştırdı. Yabancı para açık pozisyonunda büyük bir azalma kaydeden şirketimiz, dünya çapında yükselen demir ve çelik piyasalarında güçlü yönetim iradesiyle pozisyonunu aldı.

İyileştirmelere gidildi

Borsa İstanbul’da (BİST) paylarının tamamı halka arz olan şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kârla gerek yükselen piyasanın gerekse istikrarlı yönetim anlayışının etkisini ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılın ilk üç ayında fabrikamız, daha sürdürülebilir bir üretim anlayışı için çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulundu. Hammadde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışıyla hem çevre hem teknoloji yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam etmektedir.”