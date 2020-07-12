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Spor

Kardemir Karabükspor "küme düşürme" kararına karşı hukuki süreç başlatacak

Yeniakit Publisher
2020-07-12 21:22:29 -
Kardemir Karabükspor "küme düşürme" kararına karşı hukuki süreç başlatacak

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun "matematiksel olarak küme düşürme" kararına karşı hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 8 Temmuz'da aldığı kararla TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un matematiksel olarak küme düşürüldüğü hatırlatıldı.

2019-2020 sezonunun TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü 3. Maddesi'nde hangi takımın küme düşüp hangi takımın lige yükseleceğinin açıkça belirtildiğinin ifade edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Hal böyleyken kulübümüz matematiksel olarak düşürülmüş olup ancak düşmesi gereken 16. ve 17. sıradaki kulüpler düşürülmemiştir. Pandemiden dolayı müsabakalar ertelenmiştir. 26. haftaya kadar olan puanlarımız ortadadır. Matematiksel olarak düşmeyi kabul etmiyoruz. Kararı hukuka, eşitliğe ve vicdana uygun bulmuyoruz. Yönetim kurulu olarak TFF'nin almış olduğu karara karşı hukuki süreci başlatacağımızı spor kamuoyuna ilan ediyoruz."

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