  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARDEMİR ihracata ağırlık veriyor
Ekonomi

KARDEMİR ihracata ağırlık veriyor

Genel Müdür Necdet Utkanlar: - "(KARDEMİR) Farklı ülkelere yaptığı ihracat çalışmalarıyla da Türk çeliğini dünyaya taşımaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:12:59 -
KARDEMİR ihracata ağırlık veriyor

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından, yeni ürün geliştirme ve kaliteyi arttırma çalışmalarıyla iç piyasaya ürün tedarikinin yanı sıra bir yandan da ihracata ağırlık verildiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle daralan iç talep ve ihracata rağmen, demir yolu rayı ve kangal ürünlerinin yurt dışına sipariş bağlantılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin büyük emeklerle hayata geçirdiği yatırımlarının sonuçlarını almaya başladığımız bu süreçte, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika’ya ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek demir yolu rayı ve tekerleği üreticisi konumundaki şirketimiz aynı zamanda, Türkiye’nin en kalın kangalını üreterek rekabetçi piyasada adından söz ettiriyor. Yakın zamanda sertifikasyon çalışmalarının tamamlanacağı demir yolu tekerleği ürünümüz ile de sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerine bu ürünümüzü ihraç edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Necdet Utkanlar, KARDEMİR'in, çalışanlarının gerek kalifiyesi gerekse üretim konusundaki kabiliyetleri açısından ülkenin önde gelen şirketlerinden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirketimiz 83 yıllık köklü geçmişi ile biriktirdiği üretim hafızası ve gelişime açık yapısıyla ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç edebilecek güce sahiptir. Bu şartlarda bizlerin yapması gereken tek şey, vasıflı çelik yolunda kalitemizi arttırmak ve ürün çeşitliliğimizi sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirmektir. Yerli üretime ağırlık veren ve 'üretilmeyeni üretmeyi' amaçlayan şirketimiz, savunma sanayisinden, yapı sektörüne, otomotivden raylı ulaşımlara kadar birçok alana ürün tedariki sağlamakta ve aynı zamanda da farklı ülkelere yaptığı ihracat çalışmalarıyla da Türk çeliğini dünyaya taşımaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı..
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı