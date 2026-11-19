Türkiye'de elektrik tüketimi ve karbon salınımı düşük olan demir çelik fabrikalarından biri olarak öne çıkan Kardemir Çelik, küresel iklim politikalarının şekillendirildiği COP31'de sanayinin yeşil dönüşümüne ilişkin uluslararası diyaloğa katkı sundu. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, 16 Kasım 2026 tarihinde İklim Kulübü (Climate Club) tarafından COP31'in Mavi Bölge'sinde, Almanya Pavilyonu'nda düzenlenen “İklim Kulübü ile Sanayi Dönüşümünün Hızlandırılması” başlıklı etkinlikte konuştu.

İklim Kulübü'nün eş başkanlığını yürüten Türkiye ve Almanya'yı temsilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Almanya Parlamenter Devlet Sekreteri Rita Schwarzelühr-Sutter'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, uluslararası kuruluşların, hükümetlerin ve sanayi dünyasının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. Özlem Bakırel'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde Avrupa Komisyonu Uluslararası İlişkiler ve İklim Finansmanı Direktörü Diana Acconcia, Uganda Enerji ve Maden Geliştirme Bakanlığı temsilcisi Caroline Aguti, Şili Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Bölümü Başkanı Hernán López ve thyssenkrupp Decarbon Technologies Küresel Kamu İlişkileri Başkanı Martin Eckert de yer aldı. Etkinliğin kapanış konuşması ise Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktör Yardımcısı Mary Warlick tarafından yapıldı.

50 ülkenin hükümetlerini sanayide karbon emisyonlarının azaltılması hedefi etrafında buluşturan İklim Kulübü'nün etkinliğinde, düşük emisyonlu çelik ve çimento üretiminin yaygınlaştırılması, yeşil sanayileşmenin ekonomik fırsatları ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Bakırel, Kardemir Çelik'in sürdürülebilir üretim yaklaşımını ve Türkiye'nin düşük karbonlu çelik üretimindeki potansiyelini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

“Türkiye, düşük karbonlu çelik üretiminde önemli bir avantaja sahip”

Demir çelik sektöründe karbonsuzlaşmanın yalnızca üretim teknolojilerinin değiştirilmesiyle sağlanamayacağını belirten Özlem Bakırel, ham madde ve hurda yönetiminden yenilenebilir enerji kullanımına, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomi uygulamalarına kadar bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Türkiye'nin elektrik ark ocakları ve geri dönüştürülmüş hurdaya dayalı üretim yapısıyla küresel ölçekte önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Bakırel, “Türkiye'de üretilen çelik, yüksek kaliteli bir yapı malzemesi olmasının yanı sıra döngüsel ekonomiyi, yüksek hurda kullanım oranlarını ve düşük emisyonlu üretim potansiyelini temsil ediyor. Bu avantajı sürdürülebilir kılmak için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve dijital süreç optimizasyonu alanlarında uluslararası iş birliklerini derinleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Kardemir Çelik'in düşük karbonlu üretim yol haritasına da değinen Bakırel, şirketin güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları, baca gazı hatlarında uyguladığı atık ısı geri kazanım sistemleri ve sürekli verimlilik çalışmalarıyla üretim süreçlerinin çevresel etkisini azaltmaya odaklandığını aktardı. Düşük karbonlu üretimin uluslararası pazarlarda adil biçimde değerlendirilmesi için emisyon hesaplama ve doğrulama yöntemlerinin uyumlaştırılması gerektiğini belirten Bakırel, enerji tedarikçilerinden üreticilere ve nihai tüketicilere kadar tüm değer zincirinin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

İklim Kulübü gibi uluslararası platformların başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak standartların geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Bakırel, bu iş birliklerinin bilgi paylaşımının ötesine geçerek teknoloji transferini, finansmana erişimi ve düşük karbonlu ürünler için adil küresel pazarların oluşumunu desteklemesi gerektiğini vurguladı.

“Yeşil dönüşümün sürdürülebilirliği için düşük karbonlu üretim ekonomik olarak da karşılık bulmalı”

Konuşmasında düşük karbonlu sanayi ürünlerine yönelik talebin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Özlem Bakırel, temiz üretim teknolojilerine yapılan yatırımların uzun vadede sürdürülebilir olabilmesi için çevresel performansın piyasa koşullarında ekonomik bir değere dönüşmesinin kritik olduğunu belirtti. Bakırel, “Teknoloji yatırımları ve çevresel iyileştirmeler tek başına düşük karbonlu dönüşümü sürdürülebilir kılamaz. Bu yatırımların devamlılığı için düşük karbonlu ürünlere yönelik güçlü, öngörülebilir ve ekonomik olarak karşılık bulan bir pazar talebine ihtiyaç var. Temiz üretim yapan şirketlerin çevresel performansının sadece takdir edilmesi değil, ticari olarak da ödüllendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yeşil kamu alımlarının yaygınlaştırılması, düşük karbonlu ürünleri tercih eden sektörlerin teşvik edilmesi, uzun vadeli satın alma anlaşmalarının desteklenmesi ve yeşil finansman mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine değinen Bakırel, kamu ve özel sektör iş birliğinin dönüşüm yatırımlarını hızlandırabileceğini belirtti.

“Türkiye, Made in Europe kapsamının dışında bırakılmamalı”

Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi uygulamalarında üretim tesislerinin gerçek çevresel performansının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, düşük karbonlu üretimde adil rekabet koşullarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine coğrafi yakınlığının, özellikle lojistik kaynaklı karbon emisyonları açısından önemli bir rekabet avantajı sunduğunu belirten Bakırel, uluslararası taşımacılıktan kaynaklanan emisyonların da karbon hesaplama mekanizmalarına bir an önce dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakırel, “Düşük karbonlu üretimi değerlendirirken sadece tesislerdeki emisyonlara değil, ürünlerin pazara ulaşana kadar oluşturduğu karbon ayak izine de bakılması gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine coğrafi yakınlığı, lojistik kaynaklı emisyonların azaltılması açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bu avantajın karbon düzenlemelerinde karşılık bulması, adil rekabet koşullarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle güçlü üretim ve tedarik zinciri ilişkilerine de dikkat çeken Bakırel, Türk sanayisinin Avrupa değer zincirinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin “Made in Europe” yaklaşımının dışında bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Bakırel, düşük karbonlu üretim kapasitesi, Avrupa pazarına yakınlığı ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye'nin Avrupa'nın yeşil dönüşümüne katkı sunabilecek stratejik bir üretim ortağı olduğunun altını çizdi.