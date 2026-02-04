Kardan adam olur da kardan bayrak olmaz mı! Öğrencilerin müthiş eseri
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bir köy okulunun öğrencileri, karı tuvale çevirip Türk bayrağı çizdi.
İlçeye bağlı Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda "bayrak sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.
Bu kapsamda öğrenciler, okul bahçesindeki karı düzelterek bayrak çalışması için zemin hazırladı.
Alan, öğretmenlerin yardımıyla gıda boyalarıyla renklendirilerek ay-yıldızlı Türk bayrağına dönüştürüldü.
Karla kaplı alanda oluşturulan bayrak, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Gündem
Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!"