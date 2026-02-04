Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

1.350'den Fazla Kalıcı Baz İstasyonunun Kurulması Sağlandı Kahramanmaraş merkezli ilk depremin hemen ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK koordinesinde işletmecilerin mobil baz istasyonları, jeneratörler ve saha ekiplerinin bölgeye intikalinin sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Deprem bölgelerine mevcut kapasiteye ilave olarak, 500’e yakın mobil, karavan ve römork tipi baz istasyonu, acil iletişim araçları, 2 bin 200’den fazla personel ile 3 bin 500’e yakın jeneratör sevk edildi.” açıklamasında bulundu. Evrensel Hizmet kapsamında kırsal bölgelerde iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yürütülen projelerde hazırlanan ve acil durumlarda kullanılabilecek şekilde projelendirilmiş olan 40 adet römork tipi baz istasyonun da afet sonrası deprem bölgesine sevk edilerek kullanımının sağlandığını dile getirerek “Deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası sürecinde, haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yapması ve 1.350'den fazla kalıcı baz istasyonunun kurulması sağlandı. Şu an, yeni yerleşim alanlarındaki TOKİ ve Emlak Konut'un kalıcı konut projelerinin planlama ve altyapı inşası faaliyetleriyle paralel olarak, işletmeciler mobil ve sabit iletişim altyapılarını kurmaya devam ediliyor.” diye konuştu.