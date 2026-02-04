  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı? Anlaşma sessiz sedasız imzalandı! Türk gıda devi 5 milyar liraya satılıyor Trabzonspor Oğuz Aydın transferinde ısrarcı! Oyuncuyu ikna etmek için... İnanılmaz gelişme: Her ikisi de 'hayır' dedi... Yok artık daha neler... Diyabet, stres, dolaşım ve daha neler neler... Ayaklarda uyuşma neden olur? Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor Elon Musk'ın servetinin büyüklüğü belli oldu O ilimizde toprak kayması paniği! Binalar boşaltıldı! WhatsApp ebeveyn kontrolü özelliklerini genişletiyor! Gizlilik ayarları artık uygulamaya emanet
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk andan beri sahada olduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla Bakanlık olarak bugüne kadar toplam 79,4 milyar lira harcama yaptıklarını kaydetti.

#1
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

-“Bölgenin Fiziksel Koşullarının İyileştirilmesi ve Hasarlarının Giderilmesi Amacıyla Toplam 79,4 Milyar Lira Harcama Yaptık”

#2
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk andan beri sahada olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 64,6 milyar lira yatırım ile 14,8 milyar lira cari olmak üzere toplam 79,4 milyar lira harcama yaptık.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 510 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu anımsattı. Uraloğlu, 11 ildeki yol ağının yüzde 98’inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

“Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile 4 bin 865 personel, 3 bin 284 makine ve teçhizatla çalışma yürüterek deprem sonrası trafikte aksamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve özellikle arama kurtarma amaçlı yoğun çalışmalar yürüttük.”

#5
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken bu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı üstlenilen bağlantı ve imar yollarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bu kapsamda 8 ilde 32 lokasyonda toplam 418 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla birlikte imalatlarını gerçekleştiriyoruz. 293,5 kilometrelik bağlantı ve imar yolunun ise yapım çalışmalarını tamamladık.” dedi.

#6
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

-Vagonlar Depremzedelerin Hizmetine Açıldı Demiryolu ile bölgeye 450 yolcu treni ile afetzedelerin yanı sıra gönüllü, doktor ve askerî personelin de aralarında bulunduğu yaklaşık 78 bin yolcuyu taşıdıklarını anımsatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ Depremden etkilenen vatandaşlarımıza gar ve istasyonlarda yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde günlük toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti verdik. Ayrıca deprem bölgesinde görev yapan iş makineleri ve ambulans gibi araçlara akaryakıt desteği sağlanarak, bu kapsamda toplam 16 bin 912 litre akaryakıt temin ettik.”

#7
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Bakan Uraloğlu, son olarak 2025 yılı Eylül ayında altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığına tekrar başladıklarını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, “Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edeceğiz. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacak” açıklamasında bulundu.

#8
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Bakan Uraloğlu, son olarak 2025 yılı Eylül ayında altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığına tekrar başladıklarını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, “Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edeceğiz. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacak” açıklamasında bulundu.

#9
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Hatay Havalimanı’nda Yardımcı Pist Hizmete Alındı Hatay Havalimanı’nın 3 bin metrelik ana pistinde depremden dolayı ağır hasar oluştuğunu anımsatan Uraloğlu, Öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Ardından Hatay Havalimanı’mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023’te de yapım çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık ve kullanmaya başladık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. 3 bin metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği şekilde yaptığımız ana pist çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz.”

#10
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

1.350'den Fazla Kalıcı Baz İstasyonunun Kurulması Sağlandı Kahramanmaraş merkezli ilk depremin hemen ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK koordinesinde işletmecilerin mobil baz istasyonları, jeneratörler ve saha ekiplerinin bölgeye intikalinin sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Deprem bölgelerine mevcut kapasiteye ilave olarak, 500’e yakın mobil, karavan ve römork tipi baz istasyonu, acil iletişim araçları, 2 bin 200’den fazla personel ile 3 bin 500’e yakın jeneratör sevk edildi.” açıklamasında bulundu. Evrensel Hizmet kapsamında kırsal bölgelerde iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yürütülen projelerde hazırlanan ve acil durumlarda kullanılabilecek şekilde projelendirilmiş olan 40 adet römork tipi baz istasyonun da afet sonrası deprem bölgesine sevk edilerek kullanımının sağlandığını dile getirerek “Deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası sürecinde, haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yapması ve 1.350'den fazla kalıcı baz istasyonunun kurulması sağlandı. Şu an, yeni yerleşim alanlarındaki TOKİ ve Emlak Konut'un kalıcı konut projelerinin planlama ve altyapı inşası faaliyetleriyle paralel olarak, işletmeciler mobil ve sabit iletişim altyapılarını kurmaya devam ediliyor.” diye konuştu.

#11
Foto - Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

43 Bin 350 Adet Yardım Kolisi İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı AFAD koordinasyonunda depremin ilk 48 saatinde PTT’nin bin 618 tır ile deprem bölgesine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri yola çıkardığını kaydeden Uraloğlu, “Ücretsiz yardım kargosu kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışı kabul edilen 43 bin 350 adet yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
Ekonomi

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken gram altın Kapalıçarşı’da yoğun talep ve işçilik maliyetiyle 14 bin liraya çıktı..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Dünya

Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay ..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Dünya

'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu aç..
Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz!
Gündem

Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz!

Görevde olduğu dönemde Suriye konusunda yaptığı açıklamalar ve verdiği kararlar bugün hala eleştirilen Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23