Yollardaki 2 çukuru kapatamayan CHP bunları beğenmiyor: İşte deprem öncesi ve sonrası galerisi

Hatay Havalimanı’nda Yardımcı Pist Hizmete Alındı Hatay Havalimanı’nın 3 bin metrelik ana pistinde depremden dolayı ağır hasar oluştuğunu anımsatan Uraloğlu, Öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Ardından Hatay Havalimanı’mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023’te de yapım çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık ve kullanmaya başladık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. 3 bin metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği şekilde yaptığımız ana pist çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz.”