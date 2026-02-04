  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi! Trump, Putin'in sözünü tuttuğunu açıkladı Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması BM raportörü de isyan etti: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 500 kişiyi öldürdü Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı İtperest HAYTAP’tan alçak afiş! AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı! Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada! Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Dünya Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı
Dünya

Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması ülkede gündeme oturdu. Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimlerin "adil" şekilde yürütülmesi için federal hükümetin seçim sürecine doğrudan müdahil olması gerektiğini savundu.

ABD, Trump’ın açıklamalarını konuşuyor.  Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, kasımda yapılacak ara seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bazı kentlerde "yolsuzluk" yaşandığını iddia eden Trump, oy sayımının yasal ve dürüst biçimde yapılamadığı yerlerde şaibenin önlenmesi için federal yönetimin doğrudan devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "Seçimlerin adil şekilde yürütüldüğünü görmek istiyorum." dedi.

SEÇİMLERİN ULUSALLAŞTIRILMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın "seçimlerin ulusallaştırılması" açıklamasına açıklık getirdi.

Trump'ın sözlerinin Cumhuriyetçilerin desteklediği "SAVE Act" yasa tasarısına işaret ettiğini belirten Leavitt, söz konusu düzenlemeyle federal seçimlerde vatandaşlık belgesi ibrazının zorunlu kılınacağını ifade etti.

Leavitt, seçmen kimliği uygulamasının "sağduyulu" bir önlem olduğunu savundu.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere, ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu çağrı Demokratların tepkisini çekmişti.

Başkan Sheinbaum, Küba'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu Trump'a rağmen dik duruyor
Başkan Sheinbaum, Küba'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu Trump'a rağmen dik duruyor

Dünya

Başkan Sheinbaum, Küba'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu Trump'a rağmen dik duruyor

Trump, Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Trump, Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi

Dünya

Trump, Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi

ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23