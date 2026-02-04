Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Saran, dünya yıldızı N’Golo Kanté’nin transfer sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmi bir teşekkür mesajı yayımladı. Saran, Kanté operasyonunun olumlu neticelenmesinde Erdoğan’ın verdiği desteğin kritik rol oynadığını vurgularken, bu hamlenin Türk futbolunun gelişimi için büyük bir adım olduğunu belirtti
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a transferi nedeniyle teşekkür açıklaması yayınladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.
Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.
Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.
Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Sadettin Saran