  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi! Trump, Putin'in sözünü tuttuğunu açıkladı Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması BM raportörü de isyan etti: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 500 kişiyi öldürdü Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı İtperest HAYTAP’tan alçak afiş! AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı! Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada! Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Spor Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Spor

Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Saran, dünya yıldızı N’Golo Kanté’nin transfer sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmi bir teşekkür mesajı yayımladı. Saran, Kanté operasyonunun olumlu neticelenmesinde Erdoğan’ın verdiği desteğin kritik rol oynadığını vurgularken, bu hamlenin Türk futbolunun gelişimi için büyük bir adım olduğunu belirtti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a transferi nedeniyle teşekkür açıklaması yayınladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran

Transferde sürpriz perde arkası! Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etti
Transferde sürpriz perde arkası! Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etti

Spor

Transferde sürpriz perde arkası! Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etti

Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı
Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı

Spor

Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23