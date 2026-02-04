WhatsApp’ta bir dönem bitiyor: Artık isimleriyle görünecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kanallar için oyunun kurallarını değiştirecek yeni bir özellikle gündemde. Şirket, kanal yöneticilerine özel kişisel profil oluşturma sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yenilikle birlikte artık bir kanalda yapılan her paylaşımın arkasında kimin olduğu açıkça görülebilecek.

iOS için geliştirilen 26.4.10.73 beta sürümünde ortaya çıkan özellikle birlikte, kanal yöneticileri paylaşımlarını kendi isimleri ve profil fotoğraflarıyla yayınlayabilecek. Böylece takipçiler, gönderilerin hangi yönetici tarafından yapıldığını doğrudan görebilecek. Özellikle birden fazla kişinin yönettiği kurumsal ve ticari kanallar için bu sistem, hem güven hem de hesap verebilirlik açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Yeni özellikle birlikte WhatsApp Kanalları daha profesyonel bir yapıya kavuşacak. Örneğin müşteri hizmetleri kanalı yöneten bir markada, her çalışan kendi kimliğiyle yanıt verebilecek. Bu sayede kullanıcılar daha kişisel, daha şeffaf ve daha güvenilir bir iletişim deneyimi yaşayacak. Aynı zamanda ekip içindeki sorumluluk dağılımı da netleşmiş olacak.

WhatsApp, gizlilik konusunu ise sıkı tutuyor. Yöneticiler yalnızca isim ve profil fotoğrafı paylaşacak. Telefon numarası, kişisel hesap bilgileri veya özel iletişim kanalları kesinlikle görünmeyecek. Takipçiler, yöneticilere doğrudan mesaj da atamayacak. Böylece istenmeyen iletişim ve taciz riskleri ortadan kaldırılacak.

Profil sistemi tamamen yöneticinin kontrolünde olacak. İsteyen kullanıcı profilini düzenleyebilecek ya da tek tıkla silebilecek. Profil kaldırıldığında ise paylaşımlar tekrar anonim şekilde, kanal kimliği altında yapılacak. Ayrıca yapılan değişiklikler yalnızca yeni gönderilere yansıyacak, eski paylaşımlar güncellenmeyecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan WhatsApp kanal yöneticisi profili özelliğinin, test sürecinin ardından önce beta kullanıcılarına, daha sonra tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Uzmanlara göre bu hamle, WhatsApp Kanalları’nı içerik üreticileri ve işletmeler için daha güvenilir, kurumsal ve sürdürülebilir bir iletişim platformuna dönüştürebilir.