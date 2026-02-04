  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı Google, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma böyle katkı vermiş! İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti! Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı 'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız' 4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 4 Şubat 2001: Mahmud Es’ad Coşan'ın vefatı (Akademisyen, Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi) Hamas açıkladı: Gazze’ye giren TIR sayısı söylenenin yarısından bile az! Her Dört Kanser Vakasından Biri Aslında Engellenebilir! Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!
Dünya Yunan sahil güvenlik göçmen botunu batırdı: Onlarca ölü var!
Dünya

Yunan sahil güvenlik göçmen botunu batırdı: Onlarca ölü var!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunan sahil güvenlik göçmen botunu batırdı: Onlarca ölü var!

Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında, Yunan sahil güvenlik botunun çarptığı göçmen teknesinde 15 kişi hayatını kaybederken, 26 kişide yaralandı.

Ege Denizi'nin doğusundaki Sakız Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kovalamaca sırasında çarpıştı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, teknedeki tüm göçmenlerin çarpışmanın etkisiyle deniz düştüğü, 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 2'si sahil güvenlik görevlisi olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Üst düzey bir Yunan yetkili yerel medyaya yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığı belirtilen ve yaklaşık 30 kişinin bulunduğu sürat teknesinin yolcuları indirmek üzere adanın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Daha sonra kovalamaca yaşandığı ve bu sırada gemi ve teknenin çarpıştığı öğrenildi.

Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Gündem

Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Karadeniz semalarında göçmen kuşlar böyle dans etti
Karadeniz semalarında göçmen kuşlar böyle dans etti

Yerel

Karadeniz semalarında göçmen kuşlar böyle dans etti

Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı
Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı

Yerel

Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe! 4 organizatör tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23