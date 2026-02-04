  • İSTANBUL
Mustafa Özşimşekler'den Batı hayranı tayfaya tokat gibi cevap! Epstein rezaleti ve ikiyüzlü sanatçı sessizliği
Gündem

Mustafa Özşimşekler’den Batı hayranı tayfaya tokat gibi cevap! Epstein rezaleti ve ikiyüzlü sanatçı sessizliği

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

İslam alimi Mustafa Özşimşekler, dünya gündemini sarsan Epstein dosyaları üzerinden Batı’nın kokuşmuş medeniyet anlayışını ve Türkiye’deki sözde "duyarlı" sanatçı camiasının derin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi.

Dosyaların patlamasını "boruları patlamış lağım" olarak niteleyen Özşimşekler; demokrasi, insan ve hayvan hakları diyerek dünyayı uyutanların maskesinin, kurulan "tecavüz ve vahşet adası" ile tamamen düştüğünü vurguladı. Lut kavmine rahmet okutacak bu sapkınlıkların; çocuk kaçırma, sistematik işkence ve ayinsel cinayet iddialarıyla zirveye ulaştığını belirterek, "Bu mu sizin medeniyetiniz?" diye sordu.

 

"Sarı Kafa"ya Şantaj mı Yapılıyor?

Özşimşekler, bu kirli dosyaların yıllardır bilinmesine rağmen bugünlerde servis edilmesinin arkasında küresel bir operasyon olduğunu savundu. ABD Başkanı Trump’ın (Sarı Kafa) Suriye ve İran gibi bölgelerde savaş tamtamlarına direnmesi üzerine, küresel sistemin bu rezillikleri bir şantaj malzemesi olarak piyasaya sürdüğünü öne sürdü.

Dünyayı yönetmeye talip olan iş adamı, siyasetçi ve bürokratların bu "küresel çete"nin bir parçası olduğunu belirten Özşimşekler, sistemin ne kadar arsız ve yüzsüz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

