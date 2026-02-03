  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Beyoğlu da CHP’nin çiftliğine döndü
Gündem

Beyoğlu da CHP’nin çiftliğine döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyoğlu da CHP’nin çiftliğine döndü

Yolsuzluk batağına saplanan Beyoğlu Belediyesi de CHP’nin çiftliğine döndü. CHP parti meclisi üyesi otel işletmecisi Mahir Yüksel, belediyeye olan 3 milyon lirayı aşkın borcunu ödemezken, Zabıta Müdürü Vedat Başyurt kızı dahil “Başyurt” soyadlı 4 yandaşını işe aldı.

HABER MERKEZİ

AK Parti döneminde eski imajını yıkarak İstanbul’un en gözde belediyelerinden olan, CHP’ye geçtikten sonra yolsuzluk batağına saplanan Beyoğlu Belediyesi, yandaş çiftliğine döndü. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarının dokuzuncu dalgasında gözaltına alınan eski Başkan İnan Güney’in ardından yerine başkanvekili seçilen CHP’li Sefer Karaahmetoğlu sorumluluğundaki Beyoğlu Belediyesi’nde yandaşlara kadro ve borç kıyağı çekildiği ortaya çıktı.

CHP’Lİ OTELCİYE KIYAK

 

Beyoğlu’nda oteli bulunan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mahir Yüksel, milyonluk borçlarını ödemeye yanaşmazken, Zabıta Müdürü Vedat Başyurt’un kızı dahil “Başyurt” soyadlı 4 yandaşın işe alınması dikkat çekti. Vatandaşın ve esnafın üç kuruş borcu için kapısına dayanan Beyoğlu Belediyesi yönetiminin, sıra iş insanı ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mahir Yüksel’e gelince, milyon liralık alacağını tahsil etmediği öğrenildi. Taksim Pera’da bulunan ve CHP PM Üyesi Mahir Yüksel’e ait YKS Turizm Otelcilik A.Ş. adına kayıtlı olan otelin, Beyoğlu Belediyesi’ne milyonlarca lira vergi ve harç borcu bulunduğu halde, sümenaltı edildiği öne sürüldü.

HALKA ÇÖKÜYORLAR

 

37 bin 742 TL’si gecikme zammı olmak üzere 2 milyon 442 bin 746 TL Emlak Vergisi, 44 bin 321 lirası gecikme zammı olmak üzere 219 bin 41 TL Katı Atık Vergisi, 4 bin 619 lirası gecikme zammı olmak üzere 50 bin TL Çevre Temizlik Vergisi, 340 bin 200 TL işgaliye, 51 bin 338 TL İlan ve Reklam Vergisi, 9 bin 800 TL Eğlence Vergisi olmak üzere tam 3 milyon 163 bin 738 TL ödenmemiş borcu bulunduğu kaydedildi. Devasa borcun görmezden gelinmesi, CHP’de işlerin nasıl döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Seçilmiş başkanı yolsuzluktan tutuklu olan CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nde rezaletlerin bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. Liyakatin yerini “akraba kayırmacılığı”nın aldığı CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nde nepotizmin salgına dönüştüğü bildirildi.

BAŞYURT SALTANATI

 

Akit’in belediyedeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Beyoğlu Belediyesi’ni aile şirketine çeviren Zabıta Müdürü Vedat Başyurt’un, kızı Merve Başyurt’u sınavsız bir şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yerleştirdiği iddia edildi. Yine Beyoğlu Belediyesi personeli arasında yer alan ve “Hizmet Alımı” adı altında kadroya dahil edilen Ramazan Başyurt isimli Büro Saha Personeli ile Zabıta Müdürlüğünde aynı yöntemle kadroya dahil edilen İbrahim Başyurt’un aynı soyadını taşıması, “Beyoğlu Belediyesi “Başyurt çiftliği” oldu” eleştirilerini beraberinde getirdi.

