Dağ keçileri köylülerin karşısına böyle çıktı
Bitlis Hizan'da dağlık arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı İncirli köyü kırsalında, genellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan ve nadir görülen dağ keçileri görüntülendi. Yükseklerde yaşadığı için nadir görülen dağ keçileri köylüler tarafından fark edilerek kayıt altına alındı.
Cep telefonu ile çekilen görüntülerde sürü halindeki dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboluyor.