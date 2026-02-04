  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı Google, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma böyle katkı vermiş! İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti! Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı 'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız' 4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 4 Şubat 2001: Mahmud Es’ad Coşan'ın vefatı (Akademisyen, Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi) Hamas açıkladı: Gazze’ye giren TIR sayısı söylenenin yarısından bile az! Her Dört Kanser Vakasından Biri Aslında Engellenebilir! Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!
Yaşam Dağ keçileri köylülerin karşısına böyle çıktı
Yaşam

Dağ keçileri köylülerin karşısına böyle çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bitlis Hizan'da dağlık arazide yiyecek arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı İncirli köyü kırsalında, genellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan ve nadir görülen dağ keçileri görüntülendi.  Yükseklerde yaşadığı için nadir görülen dağ keçileri köylüler tarafından fark edilerek kayıt altına alındı.

 

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde sürü halindeki dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboluyor.

Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi
Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi

Yaşam

Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi

Doğanın sessiz tanığı! Havadan görüntülendi, herkes aynı detaya takıldı
Doğanın sessiz tanığı! Havadan görüntülendi, herkes aynı detaya takıldı

Yaşam

Doğanın sessiz tanığı! Havadan görüntülendi, herkes aynı detaya takıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23