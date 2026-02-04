Rus yapımı insansız robotun hazin sonu! Devrilmesi ile patlaması bir oldu

  • İSTANBUL
Rusya'nın askeri teknolojideki son gövde gösterisi, sosyal medyaya düşen bir kaza görüntüsüyle gündemin en üst sırasına yerleşti. Rus savunma sanayisinin "hızlı ateş eden ve füze taşıyan insansız robotu" olarak tanıtılan platform, test ya da sevkiyat sırasında yaşanan bir hata sonucu infilak etti.

Rusya'nın cephe hatlarında görevlendirmeye hazırlandığı ileri teknoloji insansız savaş robotu, geri manevra yaparken devrildi. Üzerindeki 6 adet füzenin aynı anda patlaması sonucu çevredeki araçlar büyük hasar alırken, görüntüler sosyal medyada "teknoloji skandalı" olarak nitelendirildi.

Rus askeri çevreleri, modern savaş robotlarından birinin yaşadığı trajikomik kazayı konuşuyor. Yayınlanan görüntülerde, araçtan indirilen ve hızlı ateş gücüne sahip olduğu belirtilen robotun, geri manevra yaptığı sırada zemindeki sert bir cisme çarparak dengesini kaybettiği görülüyor.

 Yan yatan robotun üzerindeki mühimmatların tetiklenmesiyle yaşanan dev patlama, bölgeyi savaş alanına çevirdi. Can kaybı bildirilmezken, çevrede bulunan askeri ve sivil araçlar hurdaya döndü.

Görüntülerin Telegram ve X (Twitter) gibi platformlarda hızla yayılması üzerine, "Rus robotları cepheye hazır mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Birçok kullanıcı, "Hızlı ateş ediyor ama kendi ayağına sıkıyor" yorumlarıyla Rus savunma teknolojisindeki bu açığı tiye aldı.

