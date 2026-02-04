  • İSTANBUL
Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, "2025'in 11 ayında yatırımlar yıllık yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı, bu programımıza artan güveni gösteriyor" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğrudan yabancı yatırım girişlerindeki artışın, uygulanan ekonomik programın kredibilitesini güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan tarafından yapılacak 2 milyar dolarlık enerji yatırımını değerlendirdi. Şimşek, 2025’in ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yıllık bazda yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yenilenebilir enerji projelerine yönelik 2 milyar dolar tutarındaki doğrudan yabancı yatırımın, yeşil dönüşümü hızlandıracağını, enerji güvenliğini artıracağını ve enerji ithalatına bağımlılığı yapısal olarak azaltacağını vurguladı.

Ekonomik programda son aşamaya girildiğini ifade eden Şimşek, kalıcı fiyat istikrarının çıpalanmasının yanı sıra sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin atıldığını kaydetti.

