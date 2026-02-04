Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda aralarında birçok sosyal medya fenomeninin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir şüphelinin evinde ele geçirildiği öne sürülen materyaller ise dikkat çekti. Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de aralarında...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga... Soruşturma kapsamında 27 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yeni operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dosyaya giren yeni bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

FENOMEN İSİMLER GÖZALTINDA

Gazeteci Burak Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün yanı sıra Beca adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer'in de gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Kaan Kalyon'un da olduğu belirtildi.

Doğan; aynı zamanda gözaltına alınan Ceylin Aydemir'in evinde yapılan aramada; 2 öğütücü, 1 tane içinde 6 adet sigara bulunan içime hazır esrar, 1 adet zıvana, 1 adet yarısı içilmiş şekilde esrar ele geçirildiğini paylaştı.

Gözaltına alınan isimlerin tamamı şöyle:



1- Sinan URFALI

2- Ali KAYA

3- İmren ÖZTÜRK

4- Fatma Gül DERBEDER

5- Barış ÇALIK

6- Melis YÜRÜR

7- Damla KÜTÜK

8- Sevcan GÜLER

9- Rüştü Berk AKARDAŞ

10- Ercan GÜMÜŞKAYA



11- Ceylin AYDEMİR

12- Vakıf Serter VAROL

13- Bahadır GÜRCEER

14- Aylin DOĞRU ÇELİK

15- Hasan Koray ŞAHİN

16- Gökay KALAYCIOĞLU

17- Mert Can ALİOĞLU

18- Kaan KALYON

19- Gaye KIRAY