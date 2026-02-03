Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz

2026 yılının teknoloji dünyasındaki en büyük gündemlerinden biri, çiplerdeki arz sıkıntısı nedeniyle telefon fiyatlarının yükselmesi oldu. Özellikle AI destekli işlemcilere olan devasa talep, hafıza ve depolama birimlerinin maliyetlerini ciddi oranda yukarı çekti. Bu durumdan nasibini alan son isim ise merakla beklenen Galaxy S26 serisini tanıtmaya hazırlanan Samsung olacak gibi görünüyor. Avrupa'dan sızan fiyat listeleri, yeni amiral gemisi serisinin her bütçeye farklı bir sürpriz hazırladığını gösteriyor.

GALAXY S26 SERİSİNDE DEPOLAMA VE FİYAT DENGESİ DEĞİŞİYOR

Roland Quandt tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, artan maliyetleri tüketiciye yansıtırken aynı zamanda kullanıcıları memnun edecek bir orta yol bulmaya çalışıyor. Sızıntılar, standart Galaxy S26 modelinin fiyatında hissedilir bir artış yaşanacağına işaret ediyor. Ancak bu artış boşuna değil; Samsung artık giriş seviyesi modelde 128GB yerine doğrudan 256GB depolama alanı sunacak. Yani daha fazla ödeyen kullanıcı, karşılığında daha yüksek bir kapasite almış olacak.

PLUS VE ULTRA MODELLERİNDE ŞAŞIRTAN RAKAMLAR

Serinin diğer üyelerinde ise durum biraz daha farklı seyrediyor. Galaxy S26 Plus modelinin 256GB'lık versiyonu, geçtiğimiz yılın fiyatlarını koruyarak kullanıcıyı üzmeyebilir. Asıl sürpriz ise en üst segmentte karşımıza çıkıyor. Galaxy S26 Ultra’nın 256GB ve 512GB modellerinin, bir önceki nesil olan S25 Ultra’ya göre bir miktar daha uygun fiyatla raflardaki yerini alması bekleniyor. Sadece en yüksek kapasiteli 1TB'lık versiyonun fiyatı geçen yılla aynı seviyede kalacak.

ÜCRETSİZ DEPOLAMA YÜKSELTME DÖNEMİ BİTERKEN...

Samsung kullanıcılarının yıllardır alıştığı bir ön sipariş geleneği de bu yıl rafa kalkabilir. Geçmiş dönemlerde ön sipariş verenlere sunulan "ücretsiz depolama yükseltme" avantajının bu sene uygulanmayacağı konuşuluyor. İsveç kaynaklı sızıntılara göre, döviz kuru ve vergi farkları nedeniyle fiyatlar ülkeden ülkeye değişecek olsa da genel strateji maliyetleri dengelemek üzerine kurulu.

Bu durum, özellikle giriş seviyesi modeli tercih edecek olan kullanıcılar için 799 dolar bandının artık tarih olabileceği anlamına geliyor. Öte yandan Ultra modelindeki ufak indirimler, üst segment telefon arayanlar için beklenmedik bir fırsat kapısı aralayabilir. Samsung'un bu stratejisi, artan çip maliyetleri karşısında ne kadar başarılı olacak, bunu telefonlar resmi olarak tanıtıldığında göreceğiz.