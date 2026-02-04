Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Adıyamanlı Abdullah Çelik de, depremde yarıyıl tatili için yanlarına gelen 2 kızı ve 4 torunu ile birlikte akrabalarından 10 kişiyi kaybetti. Çelik, o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk ile hayata tutundu. Çelik, şimdi 3 yaşında olan torunu Yusuf Berk ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere’de inşa edilen yeni evlerinde yaşıyor.

BUNDAN KIYMETLİ BİR ŞEY YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin ardından bir başlarına kalan dede ve torunun yüreklere dokunan hikayesini ve yeni evlerinin görüntülerini paylaştı. Mesajında Çelik’in "Devlet güçlü oldu mu her şey olur" sözlerine yer veren Bakan Kurum, "Adıyamanlı Abdullah ağabeyimiz huzurlu yuvasında torunuyla yepyeni bir hayata başladı. Bizlere de gözlerindeki hüznü silmek, yarasını sarmak, yüzünü güldürmek nasip oldu. Bundan daha kıymetli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

TÜM AİLEM GİTTİ! BİR BEN, BİR TORUNUM KALDIK

Abdullah Çelik, depremin ardından torununu kimseden destek almadan kendi başına büyüttüğünü anlattı. Çelik, deprem günü yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Ben en üst kattaydım, bir baktım ki üzerimde yağmur yağıyor. Hiçbir yeri tanıyamadım ben. Adıyaman diye bir şey yoktu ortada. Tam bir felaketti. Ailem hepsi gitti, bir ben kaldım, bir de 40 günlük torunum."

Devletin desteği sayesinde yeniden hayata tutunduklarını kaydeden Çelik, "Acıları çok çektik, keşke acılar çekilmeseydi. Canlar gitti. Devlet babalık etti bize, ev yaptı, yuvamızı kurduk burada. Bir tesellidir yani, bizim için büyük bir teselli oldu. Tamam devlet kendi cebinden yapmıyor ama devlet güçlü oldu mu her şey olur. Devlet babadır, baba da evlatlarını bırakmadı. Devlet bizi çok çabuk toparladı. Çadır verdi, konteyner verdi, prefabrik verdi. Yani bize hissettirmedi. Aniden geldik, bizim evler bitmiş. Vallahi bu kadar erken biteceğini tahmin etmiyorduk. 2 sene içinde bize ev verdi, teslim etti" dedi.

SOSYAL FAALİYETLER DE ÇOK BURADA

Afet konutlarının sosyal alanları sayesinde torununu gönül rahatlığıyla büyüttüğünü belirten Çelik, "Torunumu bazen kreşe götürüyorum. Akşamları da gidip getiriyorum. Camiye gidiyorum, evde oturuyorum. Torunumla ilgileniyorum. Sosyal faaliyetler çok burada. Çocuklar da geziyor. Evde çocuk tek ama parka gitti mi orada çocuklarla oynuyor. O bakımdan çok şükür iyi, sıkıntı yok" dedi.