SON DAKİKA
Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre, yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil belli oldu...

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları" listesini kamuoyuyla paylaştı.

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

MODEL VE VERSİYON SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR Bakanlığın yayınladığı listede beyan edilen model ve versiyon sayısında geçen yıla kıyasla ciddi bir azalma görüldü.

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

2025 yılında 12 model ve 33 versiyon için bildirim yapılırken, 2026 yılında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar geriledi.

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

iŞTE YERLİLİK ORANI EN YÜKSEK 5 OTOMOBİL...

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

TOGG

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

HYUNDAİ

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

RENAULT

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

FİAT

Foto - Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!

2025 yılında 12 model ve 33 versiyon için bildirim yapılırken, 2026 yılında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar geriledi.

