Seçiminizi etkileyebilecek liste: İşte yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre, yerlilik oranı en yüksek 5 otomobil belli oldu...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları" listesini kamuoyuyla paylaştı.
MODEL VE VERSİYON SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR Bakanlığın yayınladığı listede beyan edilen model ve versiyon sayısında geçen yıla kıyasla ciddi bir azalma görüldü.
2025 yılında 12 model ve 33 versiyon için bildirim yapılırken, 2026 yılında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar geriledi.
iŞTE YERLİLİK ORANI EN YÜKSEK 5 OTOMOBİL...
TOGG
HYUNDAİ
RENAULT
FİAT
