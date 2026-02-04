  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve... Müslümanlar uyuyor, Guardiola çatır çatır konuşuyor! Ünlü teknik adamdan İslam âlemini utandıracak çıkış Türkiye'nin almak istediği F-35 savaş uçaklarını aklamaya çalışan ülkeye bakın: Kill switch yalan Ayrılığın sebebi Sergen Yalçın mı? Rafa Silva'nın menajerinden olay açıklama! Yalan mı gerçek mi? Honour Magic 8 Pro satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle görüştü ‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler Dağ tepe demeden köstebek gibi delik deşik ettiler Sındırgı’da 6 ayda 30 bin artçı deprem oldu! Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler
DHA Giriş Tarihi:

‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine “Bayrak sevgisi” temasıyla başlandığını belirterek, okullarda milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik etkinliklerin dönem boyunca süreceğini söyledi.

#1
Foto - ‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tekin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrencinin, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ‘Bayrak sevgisi’ temasıyla başlamasına ilişkin mesajlar verdi. Bakan Tekin, “Önce iki haftalık tatil inşallah çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz için güzel geçmiştir. İki hafta az da olsa bir dinlenme alanı olmuştur kendileri için. Şimdi tekrar bahar yarıyılı, ikinci yarıyıla başladık. Tevafuk; ikinci yarıyıla Berat Kandil’inin bereketiyle başladık.

#2
Foto - ‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler

Biz Türkiye'nin şu anda etrafımızda yaşanan savaşlar, dünyanın içerisinde bulunduğu insan hakları ihlalleri, dünyanın içerisinde bulunduğu bu problemler yumağı içerisinde Türkiye'nin sahip olduğu, Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, bütün bunları göz önünde bulundurarak ülkemizde milli birliğin ve beraberliğin, gurur duymamız gereken bunca olayın, Türkiye'nin barış anlamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta ve dünyada barış’ mesajı verdiği bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yurttaşları olarak, içinde bulunduğumuz bu ortamda, çocuklarımız da bu gururu yaşasınlar istedik. Ve bayrağımızı, bayrağımızla ilgili çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini bir farkındalık ortamıyla hatırlatalım istedik” diye konuştu.

#3
Foto - ‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler

‘EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA ‘BAYRAK SEVGİSİ’ TEMASIYLA BAŞLADIK’: ‘Bayrak sevgisi’ temasının ramazan ayında da süreceğini belirten Bakan Tekin, “Eğitim öğretim yılına ‘Bayrak sevgisi’ temasıyla başladık. Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de bütün okullarımızda bayrakla ilgili etkinlikler oldu. Sosyal medyada öğretmenlerimiz, okullarımız bayrakla ilgili faaliyetlerini, etkinliklerini paylaştılar. Altında yaşamaktan, gölgesinde yaşamaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağının, ay yıldızlı bayrağımızın, çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde o farkındalığı verebilmek açısından güzel etkinlikler yaptık.

#4
Foto - ‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler

İnşallah dönem içerisinde de bu anlamda milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek güzel etkinlikler yapacağız. Şimdi ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan da bizim için yine milli birliğimiz ve beraberliğimiz açısından, kültürel birlikteliğimiz açısından çok önemli bir ay. Ramazan ayında da yine aynı şekilde, aynı temayla çocuklarımızın bu anlamda milli birliğimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürümüze sahip çıkacakları bir ortam oluşturmaya çaba sarf edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor. Üç adet F-16 Somali’nin başkentinde..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Dünya

Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay ..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Kutsal topraklardan dönen Filistinli Bessam el-Caafra, Batı Yaka’daki evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı..
'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Dünya

'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23