  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü
Yaşam

Karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü

Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 01:00:00 -
Karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü

Davraz Mahallesi'nde Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girdi. Anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İlhan ve Ünlü'nün sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ünlü'nün, ailesi ile Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23