Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evin içinden duman çıktığını fark eden komşular durumu kontrol etti. O sırada evde bulunan L.O. (100), B.O (6)., M.O. (1) ile F.O.'yu (41) yerde baygın bir şekilde gören komşular durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Bulundukları evden çıkartılan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılması sonrası Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.