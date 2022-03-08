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Yerel Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 18:56:00 -
Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evin içinden duman çıktığını fark eden komşular durumu kontrol etti. O sırada evde bulunan L.O. (100), B.O (6)., M.O. (1) ile F.O.'yu (41) yerde baygın bir şekilde gören komşular durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bulundukları evden çıkartılan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılması sonrası Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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