Kullanımı her geçen gün artan karbonat maskesi düzenli kullanması halinde cilde olan faydaları çoktur. Peeling etkisi ile cildi yağdan, kirden ve ölü hücrelerden temizlemektedir. Karbonat maskesini daha ilk uygulamadan itibaren etkisini görmek mümkün. Cilde doğal parlaklık veren, siyah noktaları yok eden, sivilce ve akne oluşumunu engelleyen, cildin pH dengesini sağlayan karbonat maskesi ile güzelliğinizi korumaya devam edebilirsiniz.

Karbonat Maskesinin Cilde Faydaları

Bu kadar faydalı olan karbonatın en çıkan en büyük özelliği ise sivilce ve siyah noktalar üzerindeki etkisidir. Karbonat maskesi ile cilt bakım maskesi yapmaya başladığınızda ilk kullanımdan itibaren cilt gözeneklerini açarak tıkanmaları engelliyor, bunun sonucunda ise tıkanan gözenekler açılıyor ve cilt nefes almaya başlıyor. Unutmayın tıkanan gözenekler daima sivilce ve siyah nokta oluşumda en büyük sorunların başında gelir.

Yağlı bir cilt tipine sahipseniz ve yağlar gözenekleri çok sık tıkıyor ve cildinizde sıkça sivilce oluşuyorsa karbonat maskesi sayesinde bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Sivilce ve Siyah Noktalar İçin Karbonat Maskesi

Sivilce ve siyah nokta oluşumda etki olan karbonat maskesi ile kurtulmak mümkündür ama unutulmaması gereken ilk kurul bu maske tek başına uygulandığında sonuç almanız tem olarak mümkün değildir. Karbonat maskesinin tamamlayıcı unsuru olan cilt bakımını yapmanızda gerekir. Sivilce ve siyah noktalardan kurtulmanın ilk kurula cildi daima temiz tutmaktır. Bu maskeyi uygulamadan önce yapmanız gereken cilt bakım önerileri ise;

Sabah akşam yüz yıkanmalıdır

Cilt daima fazla yağdan arındırılmalıdır.

Akşam yatmadan önce makyaj temizliği yapılmalı

Makyaj temizliğinden sonra mutlaka tonik ile cilt temizlenmeli bu sayede makyaj artıkları cildinizde kalmaz

Düzenli şekilde cilt bakım maskeleri yapılmalıdır

Sivilceli ciltler haftada 1 kere buhar banyosu yaparak gözenekleri açmalıdır.

Yağlı cilt tipine sahipseniz en azından yanında ıslak mendil bulundurun ve gün içerisinde cildinizdeki fazla yağları bu mendil yardımı ile silin.

Yukarıdaki saydığım maddeler aslında gün içerisinde yapılması gereken zorunlu ve basit yöntemlerdir. Bu maddeleri uyguladığınızda karbonat maskesi ile yapacağınız cilt bakımının etkisini daha kolay ve kısa sürede görmeniz mümkün. Şimdi sizlere karbonat maskesi nasıl yapılır onu anlatalım.

Karbonat Maskesi Tarifleri

Hazırlanması ve uygulanışı kolay olan karbonat maskesi için 1 yemek kaşığı karbonatı, 1 yemek kaşı su ile karıştırıyoruz ve hazırladığımız karışımı yüzümüze parmaklarımız yardımı ile uyguluyoruz. Maske yüzümüzde 10 dakika kadar beklemesi yeterlidir. İşlemi bitirmek için soğuk su ile yıkamanız yeterlidir.

Yağlı Ciltler İçin Karbonat Maskesi

Yağlı cilt tipine sahip biri iseniz;

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yukarıda saydığım malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırıyoruz ve hazırladığımız karışımı cildimize uyguluyoruz. 10 dakika kadar bekleyip işlemi sonlandırmak için soğuk su ile yıkamanız yeterlidir. Unutulmaması gereken önemli konu ise bu maske sadece yağlı cilt tipine sahip bireyler içindir, sebebi ise çok etkili bir kurutucu etkisi vardır. Eğer cildiniz yağlı değilse tahriş etme olasılığı çok yüksektir.

Kırışıklıklar İçin Karbonat Maskesi

Karbonat ise yapacağınız cilt maskelerinin peeling etkisi ile kırışıklıkları durdurabilirsiniz.

1 yemek kaşığı sade doğal yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Göz ve dudak çevresi hariç yüzümüzdeki her yere uygulayabilirsiniz. 10 dakika bekledikten sonra soğuk ile yüzümüzü yıkamamız yeterlidir. Eğer cildiniz çok yağlı ise karışımın içerisine 1 çay kaşığı kadar limon suyu’da ekleyebilirsiniz. Limon suyu eklediğinizde karışımın bekleme süresi 20 dakika olmalıdır.

Cilt Lekeleri İçin Karbonat Maskesi

Hazırlayacağımız bu için ise gerekli olan malzemeler ise

4-5 damla limon suyu

1 çay kaşığı yaş maya

1 çay kaşığı karbonat

Yukarıda saydığımız malzemeleri bir kabın içerisinde iyice karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz maskeyi ister yüzünüzün her yerine yada sadece cilt lekesi olan bölgeye sürüyoruz. 15 Dakika kadar bekleyip soğuk su ile yıkamamız yeterlidir. Cildiniz çok yağlı değilse limon suyu damlasını çıkarabilir yada 1-2 damlaya düşürebilirsiniz.

Güneş Yanığı İçin Karbonat Maskesi

Güneşin altında çalışan biri iseniz yada güneşin altında çok kaldı iseniz cildinizde yanma ve acı var ise karbonat maskesi ile acılarını azaltabilir ve cildinizin soyulmasını sağlayabilirsiniz. Eğer cilt yanığı oluştu ise bu maskeyi yapmak için;

1 tatlı kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı doğal sade yoğurt



Yukarıda verdiğim malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırıyoruz ve cildinizde güneş yanığı olan bölgeye sürmeniz yeterlidir. Sürdükten sonra 20 dakika kadar beklemelisiniz kızarıklıklardan dolayı oluşan ağrı ve acının azaldığını hissedebilirsiniz. Maskeyi sonlandırmak için soğuk su ile yıkamanız yeterlidir. Güneş yanığı olan bölgeye güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayınız.

Karbonat Başka Nerelerde Kullanılır?



Kuru Şampuan: Çok hızı şekilde yağlanan saçlarınız var ise ve Yağlı saçlarınızı yağdan kurtarmak için yapacağınız işlemler sonrası fazlada kurumasını istemiyorsanız bir miktar karbonatı saçını dökün parmak uçlarınız ile karbonatı saç diplerine yedirin.

Diş Beyazlatıcı: Karbonat ve Limon birleştiğinde çok doğal ve etkili bir diş beyazlatıcı elde edebilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonatın içerisine 3-4 damla limon sıkılır elde edilen karışım ile dişler fırçalanır. Diş etlerinizin fazla zarar görmemesi için haftada 4 defa yapmanız yeterlidir.

Tırnak temizleyici: Düzenli şekilde oje kullanıyorsanız belli bir süre sonra tırnaklarınız sarabilir. Bu sararma kalıcı değildir ama kısa sürede bu sorundan kurtulmak istiyorsanız karbonat ile tırnaklarınızı orijinal rengine dönmesini sağlayabilirsiniz.

Ayak Bakımı: Karbonat ile ayak bakımda ölü hücreleri yok edebilirsiniz. Ayrıca ayakları temizleyici ve kokuları yok edici etkiside vardır. Bir leğen içerisine ılık sı eklenir ve 1 yemek kaşığı karbonat eklenerek ayaklar bu suyun içerisinde yarım saat bekletilir. Düzenli şekilde yapıldığında ayaklarınız hem yumuşak olacaktır hemde kokmayacaktır.

Tıraştan Sonra Tahrişi Önlemek: Hassas bir cilt yapısına sahip iseniz cildinizde tahrişten dolayı kızarıklıklar oluşabilir. Bu sorundan kurtulmak için tıraştan hemen sonra 1 litre suya 2 yemek kaşığı karbonat ekliyoruz ve bu karışımla tahriş olan bölgeyi yıkıyoruz.

Ağız Kokusu: Eğer ağız kokusu şikayetiniz var ise 1 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat ve 2-3 damla kadar nane yağı ekliyoruz ve bu ise gargara yapıyoruz. Ağzınızda bakterilerin yok olduğuna ağız kokunuzun kısa sürede geçtiğini göreceksiniz.

Depdorant Etkisi: Çok terleyen biri iseniz ve ter kokusu sizin için gerçekten sorun ise bu kokudan kurtulmak için deodorant sıktıktan sonra koltuk altınıza karbonat sürebilirsiniz. Sadece karbonat kullanmak bile ter kokusunu ortandan kaldıracaktır.

Böcek Isırıkları: Kaşınan, kızaran rahatsız eden böcek ısırıkları için 1 çay kaşığı karbonat ve az müktarda sodayı karıştırıp krem haline getirdikten sonra böceğin ısırdığı bölgeye uygulamanız yeterlidir.

Temizlik: Evde kullandığınız fırça ve taraklarınızı daha hijyenik olması için karbonat ile temizleyebilirsiniz. Ayrıca evde bulunan gümüş eşyaların parlatılması fırın temizliği, kahve makinesi temizilği ve bir çok alanda hiç bir kimyasal ürüne gerek kalmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.