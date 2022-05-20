Karbonat kullanım alanları ve faydaları | Bitkilerde karbonat kullanmanın faydaları

Halk dilinde ve gündelik yaşamda karbonat olarak bilinen “sodyum bikarbonat” kimyasal bir bileşimdir. Kimyasal formülüyse; “NaHCO3” şeklindedir. Anti asit özelliğe sahip olan karbonat, mutfaklarda yaygın biçimde kabartma tozu olarak hamur işlerinin kabartılması için kullanılır. Ancak kullanım alanları bununla sınırlı değil, karbonat esasında tam bir mucize. Onlarca farklı alanda karbonattan yararlanabilirsiniz.

Kabartma tozu yerine kullanılır

Gecenin bir saatinde canınız lezzetli hamur işleri çektiğinde hemen kalkıp mutfağın yolunu tutarsınız. Nefis hamur işlerini yaparken bir anda kabartma tozunuzun kalmadığını fark ederseniz panik yapmayın, karbonat imdadınıza yetişecektir. Harika kabaran hamur işleri için kabartma tozu yerine karbonat kullanabilirsiniz. Kabartma tozu gibi bir kaşık eklemeniz yeterli olmayacaktır. Tepkimeye girebilmesi için üzerine birkaç damla limon sıkmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bir paket kabartma tozuna karşılık 1-2 çay kaşığı karbonat yeterli olacaktır.

Kurabiyeler daha uzun süre dayanır

Karbonatın hamur işlerini kabartmak haricinde dayanıklı olmasını sağlama işlevi de vardır. Kabartma tozu yerine karbonat kullandığınızda hamur işleriniz daha dayanıklı olacaktır. Özellikle de çay ve kahvelerin yanına yapılan küçük kurabiyelerin kolay kolay bayatlamaması için harika bir fikir.

Dişlerin temizlenmesi ve beyazlatılması

Karbonat aynı zamanda iyi bir diş temizleyicidir. Dişlerde çay, kahve ve sigaradan dolayı oluşan sarı lekelerin temizlenmesinde yardımcı olur. Uzun süreli kullanılması tavsiye edilmemektedir, diş minelerine zarar vereceği yönünde görüşler bulunur.

Güneş yanıklarında acıyı hafifletir

Özellikle yaz aylarında güneş yanıklarından dolayı oluşan acının azaltılması için kullanabilirsiniz. Karbonatlı suyu yanık bölgeye sürün, hızlı biçimde acının azaldığına şahit olacaksınız. Ancak alerjik bir durumunuz varsa, vücudunuz buna tepki verebilir.

Lahana ve karnabahar kaynatılırken kokuyu azaltır

Lahana ve karnabahar haşlanırken etrafa yoğun bir koku yayar, bu kokunun azaltılması için kaynama suyuna az miktarda karbonat dahil edilebilir, koku azalacaktır.

Bakliyatların daha hızlı pişmesini sağlar

Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatın pişme süresini kısaltmak için suyun içine az miktarda karbonat katabilirsiniz, bakliyatın daha çabuk şekilde yumuşamasını sağlayacaktır.

Çayın lezzetini artırır

Çayın demleme suyuna çok az miktarda karbonat katarsanız, suyun PH değerinde yumuşama sağlayarak daha lezzetli çaylar hazırlayabilirsiniz.

İyi köftenin sırrı

Anne köftesini sevmeyen yoktur. Ancak tadında saklı sırrı bulmak biraz zordur. Anne elinin değmesinin verdiği lezzetin haricinde bu denli kabarık ve yumuşak olmasının bir sebebi de karbonattır. Harç malzemesine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat köftelerinizin daha da lezzetli olmasını sağlar. Tıpkı dışarıda yedikleriniz gibi köfte yapmanın sırrı karbonattan geçiyor.

Fırınlarınız tertemiz olsun

Fırında lezzetli yemekler yaptıktan sonra yemek atıkları kötü bir görüntü oluşturuyor. Artık bu görüntüden kurtulmak çok basit. Bunun için ise fırına karbonat serpin. Üzerine biraz su serptikten sonra ise bir gece bekletin. Ardından fırını sildiğinizde tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Mikrodalganızı temizleyin

Fırın temizliğinde etkili olduğu gibi günlük hayatta sık sık kullanılan mikrodalga fırında da oldukça etkili. Yemek artıklarından kurtulmak için ıslak bir süngere karbonat serpin ve güzelce silin. Ovalamaya gerek bile kalmadan kirlerden arındığını görünce şaşıracaksınız.

Gümüşleri parlatır

Gümüş ve benzeri takılarınızı parlatmak için karbonat kullanabilirsiniz, hafif nemli bir beze karbonattan az miktarda dökün ve gümüşlerinizi ovalayın, kararmalara karşı müthiş bir parlatıcıdır.

Terleme ve kötü kokuları giderir

Koltuk altı kokusu ve terleme sorunu yaşayanlar için ideal bir koltuk altı stick deodorant işlevi görür. Hafifçe nemlendirerek koltuk altınıza sürebilirsiniz. Böylelikle gün boyunca kötü kokular ve aşırı terlemenin verdiği rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

Ayak kokusunu giderir

Ayak kokusunun pek çok farklı sebebi olabilir. Ancak karbonat alkalik etkisi sayesinde ayakta oluşan bakterilerle savaşabilecek iyi bir yardımcıdır. Yarım fincan karbonatı ılık suya ekleyin ve ayaklarınızı bu suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Bu işlem sonrasında ayaklarınızı iyi bir şekilde kurutmalısınız.

Tıkanan lavaboların açılmasını sağlar

Evlerdeki tıkanmış lavaboların açılması için kullanabilirsiniz, bunun için tıkanmış lavabolarınızın ağzını kapatacak kadar karbonat dökün ve üzerine 2 litre kadar kaynamış su dökün, bu sırada kimyasal bir tepkime oluşacaktır. Sonrasında lavabo pompası ile tıkanan bölgenin açılmasını sağlayın.

Tencereler artık pırıl pırıl

Mutfakta pek çok işlevi bulunan karbonat tabii ki tencere ve tavaların temizliğinde de kullanılıyor. Yağlı kalan tencere ve tavalar için bulaşık deterjanınıza biraz karbonat ekleyin. Bu işlem yapışmış kirlerin daha çabuk çıkmasını sağlayacaktır.

Bitkilerde karbonat kullanmanın faydaları

Karbonat bir bahçıvanın en iyi arkadaşıdır. Bahçeyle uğraşmak, çiçeklerle bitkilerle uğraşmak en iyi fiziksel aktivitelerden biridir. Evde yetiştirdiğimiz bitkiler ile marketten aldığımız bitkilerin, sebzelerin kesinlikle tadı aynı değildir. Bahçede sebzelere iyi bakmak gerekir. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur sözünü anlatan en iyi yöntemdir bahçeler. Bahçe bakımı ile ilgili bizde bugün bitkilerde çiçeklerde karbonat kullanmanın faydalarından bahsedeceğiz. Pratik bilgiler ile devam ediyoruz. Bitlenen çiçek nasıl temizlenir, orkide bakımı nasıl yapılır, solan menekşe nasıl canlandırılır, sukulent çoğaltma nasıl yapılır gibi birçok projeye değindik. Bugün evimizdeki çiçekler ve bahçemizdeki bitkiler için toprağa karbonat atmak faydalımı zararlımı onu göreceğiz.

Karbonatın Bitkilere Faydası

Kimyasal ilaçlar kullanmak yerine karbonat kullanarak bahçenizde fidelerinizde evinizde çiçeklerinize zarar veren birçok şeyden kurtulabilirsiniz. Kısaca bitkilerde karbonat kullanmanın faydalarına değinelim. Güzel bir böcek kovucudur mesela.

Böceklerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşağı karbonat, birkaç damla sıvı sabunu bir şişede su ile karıştıralım. 3 günde 1 bahçede fidelere püskürtebilirsiniz. Bu yöntem fideleri böceklerden koruyacaktır.

5 yemek kaşağı karbonatı, 5 yemek kaşağı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı su ile karıştıralım. Bu karışımı karınca yuvalarına dökelim. Biraz sirke ekleyebilirsiniz. Bu karışım karıncaları bahçeden uzaklaştıracaktır.

Karbonat bitkileri yabani otlar, mantar ve küflerden de korur.

Bahçenizde mantar oluştuysa bunlardan kurtulmak için 4 çay kaşığı karbonatı 1 şişe suyla karıştıralım. Mantar oluşan bölgeye sürelim. Mantarlar oluşmayacaktır.

Meyve ve sebzeleri küflerden korumak için 1 yemek kaşığı karbonat, 2,5 yemek kaşığı bahçıvanlık yağı ve 1 şişe suyu karıştırıp sorunlu bölgelere püskürtelim.

Yabani otlardan kurtulmak için otların olduğu bölgeyi nemlendirelim. Yaprakların olduğu kısımlara karbonat dökelim. Kalın bir tabaka halinde dökebilirsiniz.

Bitkilerin tadında ve görünümünde de etkilidir.

Domatesler daha az asitli topraklarda yetiştiğinde daha tatlı olurlar. Bu yüzden domates ektiğiniz kısımlara biraz karbonat serpebilirsiniz.

Begonya, sardunya, ortancaların daha çok çiçek açması için her ay 2 litre su içine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyebilir ve sulayabilirsiniz.

Zambak, iris, papatya, gibi çiçekleri sulamadan önce suya biraz karbonat ekleyebilirsiniz. Çiçekler daha sağlıklı ve parlak hale gelecektir.

Karbonat temizlikte de çok etkili.

Bahçenizde bulunan süsler varsa onları temizlemek için karbonat kullanabilirsiniz. 1 litre ılık su, 2 yemek kaşığı karbonat ile karışım oluşturabilir ve bu karışım ile süsleri temizleyebilirsiniz. Lekeli kısımları bu karışımla fırçalayarak temizleyebilirsiniz.

Bahçenizdeki yürüyüş yollarını karbonatla temizleyebilirsiniz. Yabani otlardan da kurtulabilirsiniz.

Bahçede kullandığınız aletleri karbonatla temizleyebilir kötü kokulardan da kurtulabilirsiniz.