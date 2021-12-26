Karbonat ile diş beyazlatma nasıl yapılır? Tartara veda edin

Ağız ve diş sağlığımıza dikkat ettiğimiz halde günlük yediğimiz ve içtiğimiz besinler dişlerimizin sararmasına sebep olabilir. Bu durum gülüşümüzü bile etkiler. En güzel gülüş bembeyaz dişlerle gerçekleşir. Evde doğal yöntemlerle diş beyazlatmak mümkün.

Karbonat ile diş beyazlatma

Bir çay kaşığı karbonata 2-3 damla limon damlatın ve güzelce karıştırın. Macun kıvamına getirdiğiniz karışımı diş fırçası yardımı ile nazikçe dişlerinize uygulayın. Dişlerinizde belirgin lekeler var ise bu macunu sürdükten sonra dişlerinizde 2-3 dakika beklemesini sağlayın ve lekelerin üzerini fazla bastırmadan ovun.

Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?

Zor tartarlara karşı en iyi çözüm:

1 çorba kaşığı kabartma tozu

yarım çay kaşığı tuz

½ fincan hidrojen peroksit

antiseptik gargara

ılık su

diş fırçası

hazırlanışı

Birinci adım, bir bardak alıp bir kaşık kabartma tozu ile yarım çorba kaşığı tuz karıştırın. her ikisi de karıştırıldıktan sonra, diş fırçasını ılık suyla nemlendirin ve iyice karıştırın. dişlerimizi fırça kullanarak nazikçe ovalayın, birkaç saniye sonra tükürün, aynı prosedürle 5 dakika boyunca yapmanız gerekir.

İkinci adım:

yarım su bardağı hidrojen peroksit yarım su bardağı ılık su ile birleştirilir, bu karışım ile 1 dakika boyunca ağzı çalkalanır.

tüketin ve yarım bardak soğuk suyla durulayın.

Üçüncü adım:

şimdi diş ipimize ihtiyacımız olacak, dişlerimizdeki tartarı ovacağız, diş etlerini tahriş etmemeniz için çok dikkatli bir şekilde yapmaya çalışmanız önemlidir, çünkü bunlara zarar verebilir ve tahrişlere neden olabilirsiniz. Yan yana hareket ettirmek için bir çocuğa iki dişi kenetlemeniz önemle tavsiye edilir, bu nedenle zarar görmeden çıkarın.

Son adım:

Ağzınızı antiseptik gargara ile çok iyi çalkalamanızı öneririz, bu şekilde daha iyi sonuçlar alırsınız.

Diş beyazlatma zararlı mı?

Diş hekimi kontrolünde doğru prosedürle uygulanan beyazlatma işleminin dişlere herhangi bir zararı yoktur. Diş beyazlatma dişlerde herhangi bir yapısal değişikliğe veya kalıcı hasara neden olmaz. Diş hekimi tarafından uygulanan diş beyazlatma prosedürü en çok tercih edilen estetik diş tedavisi çözümlerindendir.