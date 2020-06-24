Karayolu taşımacılarına destek sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede tedbiri elden bırakmadıklarını belirterek, “Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da karayollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Değişiklik yürürlükte

Karaismailoğlu, Resmi Gazete’de dün yayınlanan, “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e dair yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı bir performans sergilediğine dikkati çekti. Karaismailoğlu, yönetmelik değişikliğiyle karayolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattıklarını açıkladı.

İkramlar ambalajlı ve soğuk olacak

Değişiklik kapsamında otobüslerde yolculara sunulan yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı ve soğuk olması gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak salgınla mücadelede başarımızı artıracaktır.”

Mücadele sürecek

Karaismailoğlu, başarılı süreç yönetimiyle küresel salgına karşı verilen milli mücadelede tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde izleyeceği yol haritasıyla, bundan sonra da öncü ve gıptayla takip edilen ülke olmaya devam edeceğini belirtti.