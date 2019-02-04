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Karayolları yol haritası trafiğe açık ve kapalı yollar KGM yol durumu

Karayolları yol durumu son dakika | Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenini merak eden sürücüler hangi yolların trafiğe açık hangi yolların trafiğe kapalı olduğunu merak etmekte. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Peki karayolları yol durumuna göre, bugün trafiğe açık ve kapalı yollar hangileri? İşte karayolları yol haritası...

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:06
Karayolları yol haritası trafiğe açık ve kapalı yollar KGM yol durumu

Karayolları yol durumu son dakika | Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenini merak eden sürücüler hangi yolların trafiğe açık hangi yolların trafiğe kapalı olduğunu merak etmekte. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Peki karayolları yol durumuna göre, bugün trafiğe açık ve kapalı yollar hangileri? İşte karayolları yol haritası...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Sivrihisar-Polatlı yolunun 3-5'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutreis-Bodrum yolunun Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarı çökmesi nedeniyle Bodrum yönünde ulaşım tek şeritten veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 26-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Gelibolu-Keşan yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle 26-31'inci kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Argıthanı-Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ile köprüsünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30'uncu kilometresinde yaya üst geçit çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:06
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Karayolları yol haritası
  5. Karayolları yol açık ve kapalı yollar
  6. KGM yol durumu

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