Karayolları uyardı! Yurt geneli yağmurlu: O yollarda dikkatli olun
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yurt genelinde sağanak yağmur hakım. Karayolları Genel Müdürlüğü de(KGM) ülke genelindeki yol çalışmaları nedeniyle araç sahiplerine uyarılarda bulundu.
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 4 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…
İşte Türkiye genelinde yol durumu:
Ankara-Niğde Otoyolunun Hacılar Kavşağı Mevkiinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.
İzmir-Aydın Otoyolunun 17-18.km.leri arasında bulunan Kızılcaköy Köprüsünde derz yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. (29.10.2026-08.11.2026)
Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4.km.leri arasında (Ladik Geçişi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12.km.leri arasındaki Mezarlık Kavşağı-Otoyol Bağlantısı Kavşağı kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Niğde-Kayseri yolunun 36-38.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 39-40.km.leri arasında (Safranbolu ilçesi Babasultan Kavşağı Mevkii) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Erzincan-Tercan yolunun 67-69.km.leri arasında bulunan Sansa 1-2-3 Köprülerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Trabzon-Rize İl Sınırı-İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49.km.leri arasında bulunan Çayeli, Pazar 1 ve Pazar 2 Tünellerinin Rize-Çayeli-Pazar yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 04.11.2026 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.