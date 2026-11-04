Karayolları uyardı! Yurt geneli yağmurlu: O yollarda dikkatli olun

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 4 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ankara-Niğde Otoyolunun Hacılar Kavşağı Mevkiinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Aydın Otoyolunun 17-18.km.leri arasında bulunan Kızılcaköy Köprüsünde derz yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. (29.10.2026-08.11.2026)

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4.km.leri arasında (Ladik Geçişi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12.km.leri arasındaki Mezarlık Kavşağı-Otoyol Bağlantısı Kavşağı kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 39-40.km.leri arasında (Safranbolu ilçesi Babasultan Kavşağı Mevkii) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Erzincan-Tercan yolunun 67-69.km.leri arasında bulunan Sansa 1-2-3 Köprülerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Trabzon-Rize İl Sınırı-İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49.km.leri arasında bulunan Çayeli, Pazar 1 ve Pazar 2 Tünellerinin Rize-Çayeli-Pazar yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 04.11.2026 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.